SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) decidiu afastar o árbitro Vinicius Pinto Tonollo, de 22 anos, e o auxiliar Jefferson Yago Franco Pinto, de 30 anos, após o erro crasso na vitória do Palmeiras por 4 a 2 contra o Monte Roraima, nesta segunda-feira (05), pela Copinha, na Arena Barueri.

A FPF se reuniu na tarde desta terça-feira (06) e decidiu afastar os dois por tempo indeterminado. O árbitro da partida validou o quarto gol do Palmeiras, em que a bola bate no travessão e quica muito longe do gol, após o bandeirinha confirmar que ela tinha ultrapassado a linha (mesmo estando mal posicionado no lance).

Aos 30 minutos do 2º tempo, Arthur arriscou de fora da área, a bola bateu no travessão, no chão e o bandeirinha Jefferson Yago Franco Pinto correu para o meio do campo confirmando gol. O árbitro Vinicius Pinto Tonollo seguiu o auxiliar.

A comissão técnica do Monte Roraima ficou inconformada com o lance. A equipe tinha acabado de fazer o 3 a 2 no placar, e poderia exercer uma pressão no final na partida, mas no lance seguinte levou o "gol" polêmico.

O Monte Roraima também reclamou do segundo gol do Palmeiras. A bola teria batido na mão de Fábio antes dele empurrar a bola para o fundo das redes.

Além de Palmeiras e Monte Roraima, o Grupo 27 da Copinha tem o Batalhão-TO e o Remo.

O Palmeiras volta a campo na Copinha na próxima quinta-feira (8), às 19h30, contra o Batalhão-TO, mais uma vez na Arena Barueri.