RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O canoísta Isaquias Queiroz publicou, nesta terça-feira (6), um vídeo nas redes sociais e fez um breve pronunciamento sobre a saída do Flamengo. O clube acabou com a canoagem e o remo paralímpico, e dispensou os atletas das modalidades.

O medalhista olímpico prometeu, "ao longo da semana", explicar o fato de não morar no Rio de Janeiro. Esse foi um dos pontos utilizados como justificativa pelo time para não permanecer com o projeto.

Em nota oficial, o Flamengo apontou que o fato de Isaquias, Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento não residirem e nem realizarem os treinos no Rio inviabilizava "a consolidação de um trabalho estruturado de base e a formação de novos talentos, pilares fundamentais do projeto esportivo do Flamengo e parte essencial do seu DNA histórico". Vale ressaltar, porém, que o clube da Gávea não possui estrutura de treinamento para canoagem.

Na canoagem, além de Isaquias, deram adeus ao clube Gabriel Assunção, Mateus dos Santos, Valdenice do Nascimento e Roberto Maehler. No remo paralímpico, Michel Pessanha, Gessyca Guerra, Diana Barcellos e Valdenir Junior deixaram o Gávea.

Segundo o UOL apurou, o Isaquias conversa com três clubes ?dois considerados de maior expressão e um mais local? e deve definir o destino em breve.

VEJA NOTA DO FLAMENGO

"O Flamengo se orgulha de ter contado em sua equipe com Isaquias Queiroz, um dos maiores atletas da história do esporte olímpico brasileiro. Campeão olímpico, com cinco medalhas em Jogos, e referência mundial na canoagem, Isaquias vestiu o Manto Sagrado por cerca de 7 anos nesta última passagem, encerrando seu ciclo no clube de forma marcante e deixando um legado de conquistas que nos orgulha.

Dentro de uma avaliação estratégica alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico do Flamengo, o clube encerra sua participação na modalidade canoagem. A decisão está em consonância com a filosofia rubro-negra de aliar excelência competitiva ao investimento contínuo na formação, no desenvolvimento de atletas e no fortalecimento das modalidades a partir de estruturas permanentes.

Atualmente, tanto Isaquias Queiroz como Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento não residem nem realizam seus treinamentos no Rio de Janeiro. Esse contexto inviabiliza a consolidação de um trabalho estruturado de base e a formação de novos talentos, pilares fundamentais do projeto esportivo do Flamengo e parte essencial do seu DNA histórico.

O Flamengo agradece a Isaquias Queiroz, a Gabriel Assunção, a Mateus dos Santos, a Valdenice do Nascimento e a Roberto Maehler por todo o profissionalismo, dedicação e pelas conquistas alcançadas durante o período em que defenderam o Manto Sagrado, e deseja pleno sucesso na continuidade de suas trajetórias esportivas.

O Clube de Regatas do Flamengo também encerra sua participação no pararemo. O clube agradece aos atletas Michel Pessanha, Gessyca Guerra, Diana Barcellos e Valdenir Junior por representarem o Manto Sagrado com dedicação, comprometimento e espírito esportivo, contribuindo para a história rubro-negra no paradesporto. O Flamengo reconhece a importância de suas trajetórias e deseja pleno êxito na continuidade de suas carreiras".