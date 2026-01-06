SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O narrador Odinei Ribeiro, que fazia parte do Grupo Globo há 18 anos, se desligou da empresa.

Odinei disse que pediu demissão para "realizar novos sonhos". Ele, que era presença frequente em transmissões do Sportv do Premiere, confirmou a saída à página "Narradores Brasileiros".

"Quanto a Globo, só gratidão", prosseguiu o narrador. Ele estava na empresa desde 2007 -no ano seguinte, foi contratado para o quadro fixo da companhia.

O narrador participou de sua última transmissão na empresa no último dia 27. Na ocasião, trabalhou em Vasco x Flamengo, jogo do NBB.

Odinei chegou à Globo após se destacar na Rádio Record e na TV Tribuna. O locutor, natural de Itanhaém (SP), era um dos principais nomes escalados para atuar em partidas de times paulistas.

"Não fui dispensado. Eu pedi demissão e vou realizar novos sonhos. Quanto a Globo, só gratidão", disse Odinei, à página "Narradores Brasileiros".