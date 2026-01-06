Hulk pediu rescisão do seu contrato com o Atlético-MG para assinar com o Fluminense. O Galo, no entanto, dificulta a liberação do jogador e quer o valor da multa para oficializar a liberação.

Relação estremecida

O estafe de Hulk expressou o desejo de saída nesta terça-feira, como o UOL confirmou. O vínculo do atacante com o clube mineiro vai até dezembro deste ano.

Representantes do jogador estão em contato direto com o departamento jurídico do Galo para acertar detalhes. A multa rescisória é a grande questão.

A diretoria do Atlético quer que o jogador pague o valor integral, de R$ 60 milhões, para liberar. Hulk e seu estafe esperavam que, pela boa relação entre as partes, o Galo facilitasse a saída.

As conversas, contudo, tomaram um caminho de rusga. Hulk entendeu que o projeto do Galo é de aposentadoria e quer seguir jogando em alto nível. Paulo Bracks, Chief Sports Officer (CSO) do Galo, falou sobre o assunto nesta terça-feira.

Ninguém da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque li isso hoje. Ao contrário, a gente ofereceu a ele uma extensão contratual até o final de 2027, ou seja, mais dois anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube.

Paulo Bracks

O Galo entende que, se perder Hulk, precisará ir ao mercado buscar um substituto à altura, algo considerado "dificílimo". A informação inicial sobre a rescisão é do ge.

Quem esfrega as mãos é o Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras ofereceu contrato de dois anos ao atacante, com possibilidade de prorrogação por mais um. Há um otimismo pela contratação.

A decisão final não passa desta semana. Após cinco anos, o ciclo de Hulk no Atlético-MG pode estar chegando ao fim.