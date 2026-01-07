SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após fracassos em 2025, o River Plate tem reformulado o elenco e apostado em nomes que estavam em baixa no futebol brasileiro.

RIVER 'BRASILEIRO'

O River tem três reforços para 2026 até agora, sendo que todos eles estavam no futebol brasileiro. Os volantes Fausto Vera (ex-Atlético-MG) e Aníbal Moreno (ex-Palmeiras) já foram anunciados, enquanto o lateral Matías Viña (ex-Flamengo) está perto da oficialização.

Os três estavam em baixa no Brasil. Vera teve bom início no Corinthians, caiu de rendimento, foi para o Atlético-MG, mas pouco fez. Aníbal teve começo de destaque no Palmeiras, mas ficou marcado pela expulsão contra o Corinthians (Copa do Brasil) e por um pênalti contra o Grêmio (Brasileiro). Viña chegou com expectativa no Flamengo, porém se lesionou e, quando voltou, virou terceira opção.

O River ainda garantiu a permanência de Galoppo (ex-São Paulo). O meia estava emprestado pelo Tricolor aos argentinos e foi envolvido em uma troca que definiu as permanências de Enzo Díaz e Gonzalo Tapia no time paulista. Em solo brasileiro, o jogador teve pouco destaque quando atuou.

COMO FORAM OS NEGÓCIOS?

Aníbal Moreno. River Plate comprou o volante do Palmeiras. O clube argentino pagou US$ 7 milhões (R$ 38 milhões) por 100% dos direitos do jogador.

Fausto Vera. O Atlético-MG emprestou o volante por um ano para o River Plate. Os argentinos pagaram US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões) pela cessão e têm opção de compra fixada em US$ 4 milhões (R$ 21,7 milhões).

Matías Viña. O Flamengo emprestou o lateral por uma temporada para o River. O clube argentino terá obrigação de compra após o término do contrato caso o jogador atinja metas estabelecidas.

Giuliano Galoppo. River e São Paulo fizeram uma troca envolvendo os direitos econômicos de três jogadores. Os argentinos ficaram com 50% de Galoppo, enquanto o Tricolor passou a ter 60% dos direitos de Enzo Díaz e Gonzalo Tapia.

REFORMULAÇÃO APÓS VEXAMES

O River vive processo de reformulação. Antes de anunciar os reforços, o clube se despediu de pilares do antigo elenco: o lateral Casco, o volante Enzo Pérez, os meias Nacho Fernández e Pitty Martínez e o atacante Miguel Borja.

Tudo acontece após 2025 ser um desastre. O River terminou o ano sem nenhum título e tendo somado atuações desastrosas. A equipe caiu nas quartas de final da Libertadores (Palmeiras), nas quartas do Apertura (Platense), nas oitavas do Clausura (Racing) e na semifinal da Copa Argentina (Independiente Rivadavia).

O clube jogará a Sul-Americana em 2026. Como foi o quarto colocado da tabela geral do Campeonato Argentino, o River não conseguiu acesso nem à fase preliminar da Libertadores. Havia 11 anos que o time não sabia o que era ficar de fora da principal competição continental.