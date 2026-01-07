O Athletic venceu o Naviraiense por 3 a 0, na noite dessa terça-feira (6) e garantiu, de forma antecipada, a classificação para a próxima fase da Copinha. Os gols da partida foram marcados por Carlito, Caick e Carioca. Com o resultado, a equipe segue invicta e assegura a vaga no mata-mata em sua primeira participação na principal competição de base do país.

Após o jogo, o técnico Allan Santhiago destacou o desempenho coletivo e a evolução da equipe ao longo das primeiras rodadas. “Primeiro, vamos ressaltar a grande vitória de hoje. É a primeira vez que nós estamos participando dessa competição, uma competição muito difícil. Então, é muito importante fazer duas vitórias. Além de duas grandes vitórias, vêm-se duas grandes atuações. E é ressaltar o trabalho coletivo”, afirmou.

O treinador também ressaltou o desenvolvimento tático dos atletas e a maturidade demonstrada mesmo em situações adversas. “Os atletas construíram o jogo mais propositivo. Então, a forma como se desenhou, a gente ficou muito feliz nessas duas vitórias. Soubemos, no segundo tempo, jogar com o jogador a menos, se posicionar, ser um time um pouco mais maduro”, disse Allan, que ainda avaliou que a equipe “está no caminho certo”, apesar de reconhecer que há pontos a evoluir.

Autor do primeiro gol do Athletic na competição, Caick voltou a marcar e comemorou o momento individual e a importância do torneio. “Marcar gol na Copinha é sempre importante, né? Primeiramente, agradecer a Deus, segundo ao meu grupo novamente. Estou muito feliz por fazer mais um gol. E marcar na Copinha é sempre gratificante. É a maior competição de base do mundo”, declarou.

Carioca, que também deixou sua marca, falou sobre a emoção do gol e já projetou a sequência da competição. “É uma sensação muito incrível. Só tenho que agradecer a Deus por esse gol importante para o grupo. Agora é descansar e preparar para o próximo jogo. E agora é só comemorar no vestiário”, afirmou.

Já Carlito destacou a importância do início positivo na competição. “Começar com duas vitórias é muito importante, dá uma tranquilidade para o último jogo, para a gente ter calma e finalizar a primeira fase da melhor maneira”, concluiu.

O Athletic encerra sua participação na fase de grupos no dia 9 de janeiro, às 21h, quando enfrenta o Assisense, dono da casa, em duelo que define a classificação final da chave.

