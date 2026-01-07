SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras começou a pré-temporada para 2026 com apenas uma contratação: o meio-campista Marlon Freitas, que estava no Botafogo. A torcida palmeirense esperava uma movimentação maior do Departamento de Futebol no mercado da bola após a temporada sem títulos no ano passado, mas isso não vai acontecer.

O QUE ACONTECEU

"Quem espera por muitas contratações no Palmeiras vai se decepcionar", foi o que a reportagem ouviu de uma fonte ligada à direção alviverde. O plano é buscar apenas jogadores que vão mudar o patamar do elenco formado no Alviverde, então poucos nomes vão chegar.

A prioridade no momento é a contratação de um zagueiro. Abel tem à disposição nesta quarta-feira (7) Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti (que também vai disputar a Copinha). Micael foi liberado, e o clube ainda busca mais um nome.

Segundo PVC, colunista do UOL, o Palmeiras também acalmou a busca por um primeiro volante. A comissão técnica quer ver como Lucas Evangelista e Marlon Freitas podem performar formando a dupla de volantes, e acalmou a busca por uma reposição para Aníbal Moreno.

O clube também chegou a debater a contratação de Savarino, e fez uma consulta ao Botafogo ao ver que o clube estava disposto a negociá-lo (deve fechar com o Fluminense). No entanto, o Palmeiras não trata a posição do venezuelano como prioridade (ele joga como meia ofensivo, ponta esquerda e ponta direita).

Já para o ataque, o Palmeiras só deve ir atrás de um novo jogador se Bruno Rodrigues for negociado. O atacante irritou a direção ao participar de um torneio amador durante as férias, mas nenhuma negociação avançou ?Inter e Mirassol estavam interessados no atleta.

O Palmeiras quer seguir apostando no elenco que ficou com três vices em 2025 (Paulistão, Brasileirão e Copa Libertadores).

A ideia é só fazer ajustes pontuais no elenco. Marlon foi contratado, e Micael (próximo do Inter Miami), Aníbal Moreno (River Plate), Gilberto (Athletico-PR), Rômulo (Novorizontino), Caio Paulista (Grêmio) foram negociados ? só o volante argentino vai em definitivo, os outros foram emprestados.

O Alviverde estreia na temporada no sábado, às 20h30 (de Brasília), no Canindé, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.