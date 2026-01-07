SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Promessa do Atlético-MG na atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Gabriel Veneno não tem esse apelido por ser uma ameaça às defesas adversárias. A alcunha vem por algo que aconteceu ainda na infância do jogador.

DE ONDE VEM O APELIDO?

Gabriel ganhou o apelido por ter recebido uma picada de cobra ?ele tinha três anos na época. Tudo aconteceu enquanto ele brincava na casa da avó, na Bahia.

A picada de cobra deixou uma marca em Gabriel. O atacante teve uma parte do dedo anelar direito amputada por causa do acontecido. Ele chegou a correr risco de morrer, mas se recuperou.

O responsável pelo apelido foi um diretor do Santos, ex-clube de Gabriel na base. A alcunha foi dada ao jogador durante um torneio na Bahia e não era exatamente como é nesta quarta-feira (7). Inicialmente, ele era "João Veneno", uma vez que se chama João Gabriel. Com o tempo, ele passou a usar somente a segunda parte do nome composto.

"Quando eu tinha três anos, na Bahia, estava na casa da minha avó, na roça, brincando. Fiquei cansado, me escorei em um tanque de cimento que estava quebrado na borda, e coloquei a mão por debaixo da tampa. Só que coloquei a mão em cima de uma cobra, e ela me mordeu, aí tiveram que arrancar meu dedo. Quando fui num campeonato na Bahia, um diretor do Santos colocou esse apelido em mim: João Veneno", disse o jovem à CBF TV.

Mas o apelido poderia ser também pelo estilo de jogo de Gabriel. Aos 16 anos, ele disputa sua primeira Copinha e foi uma das principais armas do Atlético-MG na vitória por 4 a 2 sobre o União Rondonópolis-MT, na estreia. O jovem tem estilo driblador e não tem medo de arriscar chutes ao gol.

JOIA SENDO LAPIDADA

Gabriel Veneno já tem contrato profissional assinado com o Atlético-MG. Ele também é patrocinado pela Adidas.

Os resultados em campo empolgam. No ano passado, Gabriel foi campeão brasileiro e mineiro no sub-17 pelo Atlético-MG, disputou partidas pelo sub-20 e chegou a ser relacionado para jogos do elenco profissional ?não entrou em campo.

A jornada na seleção brasileira começou cedo. Aos 15 anos, ele foi convocado para defender o Brasil na categoria e, em julho do ano passado, recebeu sua primeira convocação para a seleção sub-17.

Ele entra em campo nesta quarta-feira (7), pela Copinha. A partir das 21h (de Brasília), o Atlético-MG enfrenta o QFC-RN, pela segunda rodada da fase de grupos da competição.