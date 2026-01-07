SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou, na noite desta terça-feira (6), as datas-base e também o novo formado da Copa do Brasil 2026, que passará a contar com 126 clubes, 34 a mais em relação ao ano passado.

O QUE ACONTECEU

Todos os clubes participantes foram divididos em três grupos: O primeiro comporta os representantes da Série A, enquanto no segundo estão os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e dos Campeonatos Brasileiros Séries C e D da temporada 2025. O demais times estão na terceira subdivisão.

Os times da Série A entrarão apenas na quinta fase da competição, marcada para os dias 22 ou 23 de abril (jogos de ida) e 13 e 14 de maio (jogos de volta).

Não há mais uma subdivisão para os clubes que também disputam a Copa Libertadores. Até o ano passado, estes times estreavam na Copa do Brasil na terceira fase, enquanto demais integrantes da Série A apareciam em etapas anteriores.

A final acontecerá em jogo único, no dia 6 de dezembro. Em caso de empate, a definição do campeão será nos pênaltis.

A Copa do Brasil distribuirá duas vagas para a Libertadores, sendo uma para a fase de grupos e a segunda para a fase preliminar. Porém, caso o campeão nacional já tenha garantido a vaga por outra competição, o vice herdará o acesso à fase de grupos, e a vaga para a fase preliminar retornará ao Brasileirão.

ENTENDA O FORMATO

Primeira Fase

Quem joga: 28 clubes do grupo 3 mais mal ranqueados do Ranking Nacional de Clubes 2026 (RNC)

Data-base: 18 ou 19 de fevereiro

Definição dos confrontos: Um clube do bloco I (1º a 14º no RNC 2026) enfrenta um clube do vloco II (15º a 28º no RNC 2026), sendo que o 1º mais bem ranqueado enfrenta o 28º mais bem ranqueado, o 2º mais bem ranqueado enfrenta o 27º mais bem ranqueado e assim sucessivamente. O mando de campo será definido por sorteio.

Segunda Fase

Quem joga: 14 classificados da 1ª Fase e 74 clubes restantes do grupo 3

Data-base: 25 ou 26 de fevereiro e 4 ou 5 de março (jogos de ida e volta)

Definição dos confrontos: Sorteio, que também definirá mandos e chaveamentos das Fases 3 e 4

Terceira Fase

Quem joga: 44 classificados da 2ª Fase e os 4 clubes do grupo 2

Data-base: 11 ou 12 de março

Quarta Fase

Quem joga: 24 clubes classificados da 3ª Fase

Data-base: 18 ou 19 de março

Quinta Fase

Quem joga: 12 classificados da 4ª Fase e os 20 do grupo 1

Data-base: 22 ou 23 de abril e 13 ou 14 de maio (jogos de ida e volta)

Definição dos confrontos: Sorteio, sendo que os 32 clubes serão posicionados em 2 blocos, sendo que os clubes do bloco I (1º a 16º no RNC 2026) enfrentarão os clubes do bloco II (17º a 32º no RNC 2026).

Oitavas de final

Quem joga: 16 classificados da 5ª Fase

Data-base: 1 ou 2 de agosto e 5 ou 6 de agosto (jogos de ida e volta)

Definição dos confrontos: Sorteio

Quartas de final

Quem joga: oito classificados das oitavas de final

Data-base: 26 ou 27 de agosto e 2 ou 3 de setembro (jogos de ida e volta)

Definição dos confrontos: Sorteio

Semifinal

Quem joga: quatro classificados das quartas de final

Data-base: 1 e 8 de novembro

Definição dos confrontos: Sorteio

Final

Quem joga: dois classificados da semifinal

Data-base: 1 e 8 de novembro

TIMES PARTICIPANTES

Grupo 1: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico Paranaense, Bahia, Vasco da Gama, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Red Bull Bragantino, Santos, Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense, Remo

Grupo 2: Paysandu, Ponte Preta, Confiança, Barra

Grupo 3: Galvez, Independência-AC, Vasco-AC, ASA, CRB, CSA, Penedense, Amazonas, Manauara, Manaus, Nacional-AM, Independente-AP, Oratório, Trem, Atlético-BA, Jacuipense, Juazeirense, Porto, Ceará, Fortaleza, Maracanã, Tirol, Capital, Ceilândia, Gama, Desportiva, Porto Vitória, Rio Branco, Anápolis, Atlético-GO, Goiás, Vila Nova, IAPE, Imperatriz, Maranhão, América-MG, Athletic, Betim, Tombense, Uberlândia, Pantanal, Ivinhema, Operário-MS, Cuiabá, Mixto, Operário-MT, Primavera, Águia de Marabá, Bragantino-PA, Castanhal, Tuna Luso, Botafogo-PB, Serra Branca, Sousa, Maguary, Retrô, Santa Cruz, Sport, Altos, Fluminense-PI, Piauí, Azuriz, Cianorte, Londrina, Maringá, Operário-PR, Boavista, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ, Sampaio Corrêa, Volta Redonda, ABC, América-RN, Laguna, Guaporé, Ji-Paraná, Porto Velho, Baré, GAS, Monte Roraima, Caxias, Guarany de Bagé, Juventude, São Luiz, Ypiranga, Avaí, Figueirense, Joinville, Santa Catarina, América-SE, Itabaiana, Lagarto, Guarani, Novorizontino, Portuguesa-SP, Primavera, São Bernardo, Araguaían, Capital-TO, Tocantinópolis