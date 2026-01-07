SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um autor homônimo do piloto Michael Schumacher morreu e fez pessoas nas redes sociais se confundirem.
O autor norte-americano Michael Schumacher morreu aos 75 anos. Conhecido por ter feito a biografia de famosos, como a do cineasta Francis Ford Coppola e do músico Eric Clapton, o escritor morreu no dia 29 de dezembro, mas sua filha, Emily Joy Schumacher, só revelou o ocorrido anteontem, 5 de janeiro.
No X, usuários confundiram com o piloto de mesmo nome. Algumas mensagens publicadas na rede social lamentavam a perda do piloto, inclusive com sua foto. "Descanse em paz, Michael Schumacher", dizia uma mensagem em inglês. Em algumas mensagens, os próprios usuários do X alertaram que se tratava do autor, não do piloto.
O piloto Michael Schumacher vive recluso e sob cuidados intensivos. Ex-piloto de Fórmula 1, ele sofreu um acidente em 29 de dezembro de 2013 enquanto esquiava. Desde então, poucas notícias sobre ele são divulgadas. Ele tem 56 anos e poucas pessoas podem ter contato com ele.
A filha do autor morto o definiu como "bom homem" e um homem relacionado à história. Nascido no Kansas, nos EUA, ele também escreveu sobre o quadrinista Will Eisner e o jogador de basquete George Mikan