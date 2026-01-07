SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitor Roque, do Palmeiras, é o jogador mais valioso do Campeonato Paulista 2026. Já Neymar, do Santos, fecha o top-15. Os dados são do Transfermarkt.

O centroavante alviverde está avaliado em 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) e lidera a lista com folga. O Palmeiras contratou Vitor Roque em fevereiro do ano passado e pagou 25,5 milhões de euros fixos (R$ 155 milhões na cotação da época).

Yuri Alberto, do Corinthians, e Flaco López, do Palmeiras, fecham o top 3. O camisa 9 alvinegro está avaliado em 22 milhões de euros (R$ 138 milhões), contra 20 milhões de euros (R$ 125,6 milhões) do argentino.

O Alviverde, inclusive, domina o top-10 de jogadores mais valiosos do Estadual. Ao todo, são sete representares do time de Abel Ferreira. Os outros três atuam no Alvinegro, atual campeão estadual.

Já Neymar aparece apenas na 15ª colocação, avaliado em 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 63 milhões). O camisa 10 renovou recentemente seu contrato com o Santos e está atrás do companheiro Gabriel Brazão.

Memphis Depay é outro longe das primeiras colocações. O holandês do Corinthians é o 21º colocado, com valor de mercado equivalente a 8 milhões de euros (R$ 50 milhões), o mesmo do jovem alvinegro Gui Negão

O Campeonato Paulista inicia neste fim de semana, com Palmeiras e Santos estreando no sábado e Corinthians e São Paulo, no domingo.

VEJA QUEM SÃO OS MAIS VALIOSOS DO PAULISTA

1. Vitor Roque (Palmeiras) - 35 milhões de euros (R$ 220 milhões)

2. Yuri Alberto (Corinthians) - 22 milhões de euros (R$ 130 milhões)

3. Flaco López (Palmeiras) - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)

4. Andreas Pereira (Palmeiras) - 15 milhões de euros (R$ 94 milhões)

5. Breno Bidon (Corinthians) e Piquerez (Palmeiras) - 14 milhões de euros (R$ 88 milhões)

7. Facundo Torres (Palmeiras) - 13 milhões de euros (R$ 82 milhões)

8. Rodrigo Garro (Corinthians), Paulinho (Palmeiras), Maurício (Palmeiras) - 12 milhões de euros (R$ 75 milhões)

11. Gabriel Brazão (Santos), Ramón Sosa (Palmeiras), Giay (Palmeiras), Jhon Jhon (Bragantino) - 11 milhões de euros (R$ 69 milhões)

15. Hugo Souza (Corinthians), Neymar (Santos), Raphael Veiga (Palmeiras) e Allan (Palmeiras) - 11 milhões de euros (R$ 63 milhões)

19. Marcos Antônio (São Paulo) e Emiliano Martinez (Palmeiras) - 9 milhões de euros (R$ 57 milhões)

21. Memphis Depay (Corinthians) e Gui Negão (Corinthians) - 8 milhões de euros (R$ 50 milhões)

A PRIMEIRA RODADA DO PAULISTA

10/01 (sábado)

- 15h (de Brasília) - São Bernardo x Capivariano

- 16h - Santos x Novorizontino

- 18h30 - Guarani x Primavera

- 20h30 - Portuguesa x Palmeiras

11/01 (domingo)

- 16h (de Brasília) - Corinthians x Ponte Preta

- 17h - Velo Clube x Botafogo-SP

18h15 - Noroeste x Red Bull Bragantino

20h30 - Mirassol x São Paulo