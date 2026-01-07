SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras acertou na manhã desta quarta-feira (7) o retorno da atacante Bia Zaneratto para o time feminino.

Zaneratto estava livre no mercado após o fim de contrato com o Kansas City Current, dos Estados Unidos, e assinou com o Palmeiras por uma temporada.

O UOL apurou que o Barcelona também tinha interesse na contratação, mas o Palmeiras superou a concorrência. Essa será a quarta passagem da atacante pelo Alviverde.

Bia Zaneratto chega para substituir Amanda Gutierres, maior artilheira da história do clube com 74 gols e que está de saída para o Boston Legacy. O Palmeiras acertou a venda da atleta por quase R$ 6 milhões.

Zaneratto é a segunda maior artilheira do Palmeiras com 55 gols em 83 jogos, e deixou sua marca na história do clube. Ela foi peça fundamental nas campanhas campeãs da Copa Libertadores e do Campeonato Paulista em 2022, sendo artilheira das duas competições, marcando em ambas as decisões.

Essa é a sexta contratação do Palmeiras feminino nesta temporada. Antes de Bia, o Alviverde anunciou Duda Santos, Ana Guimarães, Layssa Santos, Duda Basílio e Glaucia.

As palestrinas fecharam o ano de 2025 com a conquista da Copa do Brasil e o bicampeonato Paulista.