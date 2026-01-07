SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026. O clube carioca abriu mão da competição por conta do planejamento para a temporada.

O QUE ACONTECEU?

Em novembro, o Rubro-Negro confirmou ao UOL que abriria mão do torneio de base. A diretoria não se posicionou de maneira oficial sobre o assunto.

O calendário é a principal razão para a desistência. Em meio a pré-temporada dos profissionais, a equipe sub-20 disputará o Campeonato Carioca e não poderá estar presente na Copinha.

A Copinha será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro, enquanto o Campeonato Carioca começa no dia 14 do mesmo mês. As datas, portanto, são conflitantes.

Em 2025, o Flamengo jogou a maioria das partidas da competição de base com garotos do sub-20 B e sub-17. A equipe conseguiu chegar à semifinal, campanha considerada um sucesso.

O clube carioca é tetracampeão da Copa São Paulo. Os títulos vieram em 1990, 2011, 2016 e 2018.