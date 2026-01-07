SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG negocia a contratação de Lucas Assadi, meio-campista da Universidad de Chile. A promessa chilena é um pedido do técnico Jorge Sampaoli.

A NEGOCIAÇÃO

O Galo quer contratar Assadi em definitivo. A Universidad de Chile pede 5 milhões de dólares, cerca de R$ 30 milhões na cotação atual, e o clube mineiro está próximo desses valores, segundo apurou o UOL.

As negociações caminham para um final feliz. Perguntado sobre o assunto, Paulo Bracks, Chief Sports Officer (CSO) do Atlético, confirmou as tratativas.

O Assadi é um jogador interessante, que interessa. Estamos na mesa. Assadi está na mesa, jogador que não está avançado, mas está na mesaPaulo Bracks

Aos 21 anos, Assadi atraiu interesse do Galo pelo estilo de jogo livre. Com bom passe e presença no ataque, o jogador estreou entre os profissionais de La U como menor de idade.

Assadi também tem passagens por todas as seleções de base do Chile. Ele já integra o time principal e disputou jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no ano passado.

Ele se apresentou a Universidad de Chile e treina normalmente. Na temporada passada, Assadi disputou 30 jogos e participou de 17 gols, sendo 11 tentos e seis assistências.