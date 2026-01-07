SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians contou com a CBF para derrubar o transfer ban nacional que vigorava desde outubro.

COMO O CLUBE CONSEGUIU

Nesta terça-feira (6), o Timão antecipou em dez dias o pagamento da parcela de janeiro do acordo de centralização de dívidas firmado com a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD).

Os valores foram depositados diretamente na conta de cada credor ?entre eles o Cuiabá, que tem a receber pela negociação do volante Raniele, contratado no início de 2024. O clube mato-grossense recebeu cerca de R$ 700 mil nesta parcela.

Foi justamente o Dourado quem solicitou o transfer ban no fim do ano passado, após o Corinthians atrasar em dois dias o pagamento da parcela do último trimestre de 2025.

Ao apresentar os comprovantes de quitação das parcelas do primeiro trimestre de 2026 ?cujo prazo limite era 17 de janeiro?, o Corinthians contou com a atuação da CBF, que retirou a sanção nacional antes mesmo da notificação formal aos credores.

CORINTHIANS TENTA DERRUBAR ÚLTIMO TRANSFER BAN

Mesmo com a liberação no âmbito nacional, o clube ainda está impedido de registrar novos atletas por conta de uma sanção internacional.

Desde agosto do ano passado, o Corinthians está punido pela Fifa em razão de uma dívida com o Santos Laguna, do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres, no início de 2024. O valor original era de R$ 33 milhões, mas já ultrapassa os R$ 40 milhões em razão de multas, juros e correções.

A diretoria corintiana mantém conversas com o clube mexicano, que se mostra irredutível a qualquer acordo e exige o pagamento integral à vista.

Nos últimos dias, o Timão também resolveu uma pendência com o meia Matías Rojas, que cobrava cerca de R$ 50 milhões em dívidas relacionadas a direitos de imagem durante sua passagem pelo clube entre 2023 e o início de 2024.

O Corinthians pagou duas parcelas de R$ 20,5 milhões, totalizando R$ 41 milhões, e economizou pouco mais de R$ 7 milhões em juros e multas, que foram perdoados pelo jogador. Desde novembro, Rojas já poderia acionar a Fifa para solicitar um novo transfer ban contra o clube.

OUTRAS NEGOCIAÇÕES

Em paralelo, a diretoria também negocia com outros credores, como Talleres (ARG), Shakhtar Donetsk (UCR) e Toluca (MEX), para quitar pendências antes que elas se transformem em novas sanções.