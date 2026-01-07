SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A oposição do São Paulo crê em um caminho difícil para o impeachment de Julio Casares.

A reportagem falou com fontes que foram unânimes: dificilmente dois terços da casa votarão pela saída do mandatário.

A votação está marcada para o próximo dia 14 de janeiro, às 19h (de Brasília), no Morumbis. A votação será fechada, como é usual em casos punitivos, e presencial.

À reportagem, a avaliação feita é de que a votação in loco dificulta ainda mais o cenário para o grupo contrário a Casares, já que alguns conselheiros já não têm grande mobilidade para ir ao auditório do Morumbis.

Por conta disso, hoje o trabalho inicial da oposição ainda nem passa tanto pela 'virada de votos' de membros da situação, mas pelo convencimento da própria base a ir votar.

FOCO NA RENÚNCIA

O entendimento de opositores é que ainda não existe evolução nas investigações nas quais Casares está envolvido.

Por conta disso, o entendimento atual é que o mais viável, por ora, seria seguir forçando a pavimentação de uma renúncia.

O presidente, como o UOL revelou nesta terça-feira (06) , é investigado pela polícia pelo recebimento de R$ 1,5 milhão em dinheiro. Ao mesmo tempo, as autoridades apuram 35 saques que totalizam R$ 11 milhões realizados na conta do clube.

Outro caso recente envolve Mara Casares, ex-esposa de Júlio, e Douglas Schwartzmanm, diretor do clube. Áudios divulgados pelo ge mostraram um esquema entre eles para desvio de ingressos em shows realizados no Morumbis.

O turbilhão político forçou aliados políticos a recomendarem ao mandatário uma renúncia, mas Casares entende que seria 'aceitar as acusações'. Reunião do Conselho Consultivo, que envolveu ex-presidentes e figuras da alta patente política, nesta terça-feira, recomendou o mandatário a não renunciar. O encontro teve até mesmo um conselho de Carlos Miguel Aidar, também revelado pelo UOL.

Por ora, o presidente diz nos bastidores que não abandonará a cadeira.