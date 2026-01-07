SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Como informou o PVC, o Palmeiras freou a busca por um camisa 5 no mercado da bola. Mesmo após negociar Aníbal Moreno com o River Plate em definitivo, a direção palmeirense não trata a contratação de um primeiro volante neste momento como uma prioridade.

A reportagem apurou alguns motivos.

O Palmeiras vasculhou o mercado na busca por um camisa 5 e não achou o atleta com o perfil que buscava neste momento (com experiência e que conquistou títulos por onde passou). Isso não significa que o clube não irá contratar um jogador para a posição em 2026.

A direção do clube entende que entre contratar um jogador só por contratar ou dar a oportunidade para um garoto da base mostrar seu futebol, a segunda opção é a melhor -ainda mais por ser a base do clube, que rendeu muitos frutos nos últimos anos.

Luis Pacheco, de apenas 17 anos, foi até retirado da Copinha pela comissão técnica de Abel Ferreira para receber oportunidades no profissional. O garoto é um primeiro volante de origem, mas também pode atuar mais avançado no meio-campo.

O meia só fez seis jogos no time sub-20 do Palmeiras e furou a fila em relação a outros garotos da base. Luis disputou 40 jogos no time sub-17 com 5 gols, e no sub-20 praticamente não atuou. Ele passou na frente de Rafael Coutinho e Larson, que também são meio-campistas bem cotados dentro da base palestrina.

Hoje, Abel Ferreira tem à disposição no meio-campo: Emiliano Martínez, Luis Pacheco, Andreas Pereira e Marlon Freitas.

Lucas Evangelista e Figueiredo, que estavam se recuperando de lesões, iniciaram transição física nesta semana e também podem reforçar o setor durante este início de temporada.

O Palmeiras estreia na temporada no sábado (10), às 20h30 (de Brasília), no Canindé, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.