SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maycon será jogador do Atlético-MG. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, aceitou a proposta do clube mineiro, que aguarda apenas a resolução das burocracias para anunciar o volante que estava no Corinthians.
Maycon assinará contrato de três temporadas com o Atlético-MG. O volante deixará o Shakhtar de graça, mas permanecerá com 50% dos direitos econômicos ligados ao clube ucraniano.
O Corinthians estava na briga, mas a indefinição do clube irritou os ucranianos, segundo fontes ouvidas pela reportagem. Inicialmente, Corinthians e Shakhtar tinham acordo pela transferência nos mesmos moldes da realizada com o Atlético-MG, mas o clube paulista voltou atrás e passou a desejar só dois anos de contrato. A mudança na postura não satisfez os europeus, que queriam um vínculo maior para terem mais oportunidade de lucrar com uma possível venda.
O Corinthians até voltou atrás, igualou a proposta enviada ao Shakhtar anteriormente, mas não a tempo de reverter o cenário. Ao jogador, o time paulista havia oferecido um salário um pouco abaixo do ofertado pelo Atlético-MG, o que foi outro fator que interferiu na decisão. Nesta terça-feira (06), a diretoria paulista se reuniu com o estafe do atleta.
Maycon deixa o Corinthians após empréstimos sucessivos nos últimos anos. Ele voltou ao clube que o formou em 2022 e vinha sendo cedido ano a ano pelo Shakhtar por causa da guerra na Ucrânia.
O volante foi capitão no título da Copa do Brasil, no ano passado. Nesta passagem, ele também conquistou o Paulistão de 2025.
A informação do acerto de Maycon com o Atlético-MG foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem.