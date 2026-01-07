SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Internacional avançaram na negociação pelo empréstimo do zagueiro Félix Torres ao clube gaúcho.

Restam apenas detalhes burocráticos para a formalização do acordo, que deve ser fechado até o fim de 2026 e contará com opção de compra.

NEGOCIAÇÃO CONDUZIDA POR FABINHO SOLDADO

Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Inter, participou diretamente das tratativas.

O dirigente estava no Corinthians até o fim do ano passado e conhecia o interesse da diretoria alvinegra em negociar o defensor. Inclusive, ainda no Timão, ele trabalhava para encontrar um destino para o jogador.

Soldado entende que a situação de Félix no Corinthians se desgastou, mas acredita que o zagueiro pode reencontrar o bom futebol em outro ambiente ?e vê o Internacional como esse caminho.

OLHO NA COPA

Félix, por sua vez, está satisfeito com a possibilidade de defender o Colorado. O jogador entende que precisa de mais minutos em campo para manter espaço entre os convocados do Equador visando à Copa do Mundo.

A informação sobre a negociação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.