SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado nesta quarta-feira (7) pelo Cruzeiro, Tite não se alongou sobre a saída de Gabigol. O comandante desejou sorte ao atacante, que foi emprestado ao Santos até o fim deste ano.

"A gente olha para frente. Agora eu quero pensar nas possibilidades de utilização do Néiser, do Chico da Costa. Desejo sucesso para ele [Gabigol], que ele possa retornar e dar ao Cruzeiro, no momento que for conveniente, a melhor situação possível. Eu quero focar no meu trabalho e naquilo que eu possa desenvolver na melhor condição. Que ele [Gabigol] seja feliz e que eu tenha felicidade aqui no Cruzeiro", disse.

Tite assinou com o Cruzeiro até o fim de 2026, mesmo período do empréstimo do Gabigol ao Santos. O atacante tem contrato com o time mineiro até o final de 2028.

O treinador e o centroavante são conhecidos desafetos, e tema virou brincadeira na apresentação do jogador pelo Cruzeiro. Na ocasião, o presidente Pedro Lourenço afirmou que "Ele [Gabigol] fez uma ressalva para nós: se fosse para vir um técnico aí, ele não viria não". O centroavante respondeu: "Eu não falei, mas vou falar agora: é verdade! Agora vocês sabem".

Antes de trocar o Cruzeiro pelo Santos, porém, Gabigol disse não ter nada contra o treinador: "Eu não tenho nada contra ele (Tite). Eu dei minha opinião, como ele deve ter a dele. Ele sabe porque a gente viveu isso no Flamengo, não tivemos problema no Flamengo, não tivemos discussão. Respeito ele como respeito a todos os meus treinadores", disse ao Podpah, em dezembro no ano passado.

O jogador também deixou as portas abertas por um eventual retorno: "Eu voltaria em algum momento da minha vida. [Cruzeiro] É uma equipe com estrutura maravilhosa, com um projeto maravilhoso, sou amigo do Pedrinho. Foi uma decisão de momento, que não me arrependo", afirmou em sua apresentação ao Santos.