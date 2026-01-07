transmissão ao vivo (on streaming) no canal Table Tennis, da Federação Internacional, no YouTube.
Calderano busca um título inédito na competição, que contará com nove dos 10 mesatenistas mais bem colocados da atualidade, como o chinês Lin Shidong (2°), o japonês Tomokazu Harimoto (4º) e o sueco Truls Moregard (5º). O carioca de 29 anos inicia 2026 após uma temporada histórica no ano passado. Em abril, o brasileiro subiu da quinta para a terceira posição no ranking, após conquistar a Copa do Mundo em Macau, na China, país com mais estrelas na modalidade. Um mês depois, ele foi vice-campeão mundial em Doha até então, somente asiáticos e europeus haviam chegado à final.
O WTT Champions vai até o próximo domingo (11), apenas com disputas de simples. Os jogos são eliminatórios, em melhor de cinco sets até as oitavas de final. A partir das quartas, as disputas serão decididas em melhor de sete parciais.
