SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo bateu o Independente nesta quarta-feira (07), no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 2ª rodada da Copinha. O São Paulo venceu por 2 a 0, ganhou a segunda seguida e encaminhou vaga à próxima fase do torneio.

Paulinho e Imarcaram os gols da vitória são-paulina. Ambos saíram ainda no primeiro tempo.

O resultado classificou o São Paulo à próxima fase da Copinha. O time chegou aos seis pontos e não poderá ser alcançado pelo terceiro colocado na última rodada.

Os times voltam aos gramados no sábado. Os comandados de Allan Barcellos enfrentam o Real Soccer, enquanto o Independente pega o Maruinense.

COMO FOI O JOGO

O São Paulo amassou o Independente durante todo o jogo. Isac era muito acionado do meio para frente, constantemente tendo liberdade e ganhando oportunidades de avanço.

Foi assim que o São Paulo ia construindo suas oportunidades, principalmente pelo lado direito. A defesa adversária, enquanto isso, tinha problemas recorrentes na marcação e era pego com homens livres nas costas em vários momentos.

Logo aos 11 minutos, Pedro Ferreira recebeu lançamento dentro da área e driblou o goleiro. Ferreira foi derrubado, e a arbitragem assinalou a marca do pênalti.

Na cobrança, Paulinho bateu no canto esquerdo do arqueiro, que pulou ao canto oposto. 1 a 0.

O domínio, enquanto isso, seguia. E aos 29 minutos do primeiro tempo, o São Paulo aumentou.

Após cobrança de escanteio curto, Lucyan recebeu de Pedro Ferreira e mandou bola para dentro da área. Ela passou por todo mundo até chegar nos pés de Isac, que coroou a tarde de destaque com bola na rede. 2 a 0.

Na etapa final, o clube do Morumbis seguiu insistindo no terceiro gol, mas pecou na finalização e parou no goleiro.

Ainda deu tempo, no fim, de Cariri, do Independente, ser expulso em meio a uma confusão. De resto, o São Paulo garantiu a vaga adiante sem sustos.