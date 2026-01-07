(UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona não teve pena do Athletic Bilbao, fez quatro gols só no primeiro tempo e venceu por 5 a 0 para garantir vaga na final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira. No Estádio King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita, Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji e Raphinha (duas vezes) anotaram os tentos da goleada. O brasileiro ainda deu uma assistência.
O Barça espera o vencedor de Atlético de Madrid x Real Madrid na decisão. O clássico madrilenho acontece nesta quinta-feira (08), às 16h (de Brasília). A final está marcada para domingo.
Já o Athletic Bilbao volta a campo na próxima quarta-feira. A equipe do País Basco visita o Cultural Leonesa, da 2ª divisão, pelas oitavas de final da Copa do Rei.
A Supercopa da Espanha acontece na Arábia Saudita por um acordo comercial. Desde 2022, o torneio ocorre em solo árabe devido a um contrato firmado entre a federação espanhola e o governo saudita, que tem validade até 2029.
LOCOMOTIVA BLAUGRANA
Com Lamine Yamal e Lewandowski no banco de reservas, o Barcelona dominou e marcou quatro vezes em 16 minutos. Depois de Pedri e Fermín López perderem boas chances, os Culés deslancharam. Ferrán Torres abriu a porteira aos 21, e Raphinha terminou o "primeiro round" aos 37, com o Bilbao nas cordas: 4 a 0.
A etapa final teve cara de jogo-treino, com o ritmo caindo depois de Raphinha anotar o quinto do Barça. O brasileiro saiu aos 19 minutos e deu lugar para Rashford, que buscou jogo. Lamine Yamal foi acionado aos 26, mas pouco tentou com a goleada no placar.
GOLS E DESTAQUES
Culés superiores. O Barcelona começou o jogo com o domínio das ações e teve as primeiras oportunidades claras: Pedri recebeu de Roony Bardghji sozinho na área, mas mandou no colo de Unai Simón, enquanto Fermín López ficou cara a cara e parou em boa ação do goleiro do Bilbao.
1x0. A pressão dos Blaugranas mexeu no placar pouco depois. Roony Bardghji pedalou para cima de Adama e achou Fermín dentro da grande área. O camisa 16 bateu mascado, e a bola ficou no jeito para Ferrán Torres ajeitar e chutar pingando para superar Unai Simón aos 21 minutos.
Locomotiva do Barça transforma em goleada. O primeiro gol sofrido desnorteou o Bilbao, e o Barcelona anotou três vezes em oito minutos. Fermín completou jogada bem trabalhada após passe rasteiro de Raphinha aos 29. Roony Bardghji chamou Adama para dançar e contou com falha de Unai Simón para ampliar aos 33. E Raphinha, aos 37, acertou uma pancada para deixar o seu: 4 a 0 para o Barça no primeiro tempo.O Bilbao ainda acertou a trave de Joan García antes do intervalo.
O segundo tempo começou no mesmo enredo que o fim do primeiro. O Barcelona voltou do vestiário e marcou mais uma vez. A bola rodou de um lado para o outro na área, Fermín cruzou e Unai Simón desviou. Ela sobrou para Raphinha, que encheu o pé e fez o quinto do Barça.
Perdeu o de honra. Ruiz de Galarreta deixou Unai Gómez cara a cara com Joan García, mas o atacante do Bilbao conseguiu desperdiçar e perdeu o gol de honra na reta final do duelo.
BARCELONA
Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde (Gerard Martín); Frenkie De Jong (Bernal), Fermín López e Pedri (Dani Olmo); Roony Bardghji (Lamine Yamal), Raphinha (Rashford) e Ferrán Torres.
T.: Hansi Flick.
ATHLETIC BILBAO
Unai Simón; Areso, Dani Vivian, Paredes e Adama (Lekue); Jauregizar e Alejandro Rego (Selton Sánchez); Berenguer, Sancet (Ruiz de Galarreta) e Navarro (Guruzeta); Iñaki Williams (Unai Gómez). T.: Ernesto Valverde.
Local: Estádio King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita
Árbitro: Isidro DíazAssistentes: Diego Aguado e Rubén Hernández
VAR: Jorge Vázquez
Gols: Ferrán Torres (21'/1ºT), Fermín López (29'/1ºT), Roony Bardghji (33'/1ºT), Raphinha (37'/1ºT e 6'/2ºT) (BAR)
Cartões amarelos: não houve