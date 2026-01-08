SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após encaminhar o acerto para derrubar o último transfer ban que o impede de registrar novos jogadores, o Corinthians busca se precaver para não sofrer novas sanções.

Para isso, o clube cogita até mesmo fazer uma viagem à Argentina para encerrar uma pendência com o Talleres, referente à contratação do meia Rodrigo Garro, no início de 2024.

CORINTHIANS NEGOCIA COM O TALLERES

As diretorias das duas equipes mantêm conversas em aberto para acertar uma pendência em relação à operação pela contratação do meia argentino.

A ideia é enviar representantes da equipe de reestruturação financeira para conversar pessoalmente com Andrés Fassi, presidente do Talleres. O mandatário corintiano, Osmar Stábile, também cogita a ida, mas isso dependerá de sua agenda.

As partes já conversam a distância em busca de um denominador comum. Fassi, por exemplo, se mostrou irredutível no início, mas agora demonstra disposição para negociar.

No fim do ano passado, o Timão fez um pagamento de US$ 700 mil, referente aos juros acrescidos no processo que está na Corte Arbitral do Esporte (CAS), para evitar um novo transfer ban.

Agora, a situação ? que já teve causa ganha aos argentinos na Fifa ? está no aguardo do resultado do CAS. Ainda assim, a diretoria corintiana não pretende chegar a esse ponto e deseja negociar de forma amigável os US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões) pleiteados pelo Talleres.

PAGANDO CONTAS

Entre a última semana de 2025 e a primeira de 2026, o Corinthians realizou alguns acertos que estavam pendentes.

Primeiro, durante dezembro, o clube pagou R$ 41 milhões em duas parcelas ao meia Matías Rojas. O Timão já havia sido derrotado na Fifa e no CAS referente a essa pendência, que desde novembro poderia virar transfer ban, mas isso não ocorreu pelo desejo do jogador em receber o dinheiro. Com isso, houve acordo para redução de cerca de R$ 7 milhões em juros e multas.

Na terça-feira, o clube antecipou o pagamento da parcela de janeiro da CNRD para derrubar o transfer ban nacional que estava ativo desde outubro, quando o Cuiabá acionou a CBF pelo atraso de dois dias no pagamento da parcela do último trimestre de 2025.

Soma-se a isso o acordo encaminhado para o pagamento ao Santos Laguna, do México, referente à sanção que o Corinthians sofre desde agosto.

Além disso, o Timão tem respeitado alguns acordos de parcelamento feito recentemente, com o Toluca (MEX), pela contratação do atacante Pedro Raul, no início de 2024, e de pendências com o meia Igor Coronado, que rescindiu com o clube no ano passado.