RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma receita que passou de R$ 2 bilhões em 2025, o Flamengo não tem emergência por entrada de dinheiro e, por causa disso, tem negociado com extrema cautela com os clubes que se mostram interessados em seus jogadores.

CASO THIAGO MAIA GEROU TRAUMA E LIÇÃO

Presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista tem liderado uma cruzada a favor do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro. O dirigente tem sido extremamente crítico com clubes que não têm honrado seus compromissos.

O exemplo maior utilizado internamente é o caso do volante Thiago Maia, comprado em 2024 pelo Internacional por 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) que jamais foram pagos ao Flamengo. Os clubes só foram chegar a um acordo agora, em dezembro, quando houve um perdão da dívida ?com juros? na negociação onde o Rubro-Negro comprou o zagueiro Vitão, do Colorado.

FLAMENGO NEGOCIA EMPRÉSTIMO DE ALLAN COM SÃO PAULO, MAS TEM PÉ ATRÁS

Uma situação onde o Flamengo tem demonstrado rigor é na negociação com o São Paulo, que deseja o volante Allan. O Rubro-Negro não se opõe em realizar uma transação do jogador, que sequer foi relacionado para a disputa da Copa Intercontinental, em dezembro, no Qatar. Porém, mesmo com o atleta fora dos planos, a ordem é não dar brechas para que o clube tenha prejuízos futuros.

Embora as conversas sigam acontecendo por empréstimo ao Tricolor, há um receio por parte do Flamengo em função do caos político que vive o clube do Morumbi, com a possibilidade de impeachment do presidente Julio Casares, em votação que acontecerá no próximo dia 14 no Conselho Deliberativo da agremiação paulista.

A tendência é que as tratativas fiquem estagnadas até lá, com Allan se reapresentando ao Rubro-Negro no próximo dia 12, data do retorno do elenco principal no Ninho do Urubu.

RIVER PLATE PRECISOU PAGAR R$ 2,6 MILHÕES POR EMPRÉSTIMO DE VIÑA

Outro exemplo do rigor do Flamengo na negociação de seus atletas foi o empréstimo do lateral-esquerdo Viña ao River Plate. O Rubro-Negro amarrou um contrato onde foi inclusa uma cláusula de obrigação de compra por US$ 5 milhões (R$ 26,9 milhões) caso se atinja 50% dos jogos na temporada e também um pagamento de US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões) pela cessão do uruguaio até o fim de 2026.

Após os argentinos apresentarem as garantias, Viña foi liberado e já está com o elenco do River Plate.

CEBOLINHA FOI UTILIZADO COMO MOEDA DE TROCA POR KAIO JORGE

Everton Cebolinha vive uma situação à parte. O Flamengo sabe que o atacante tem mercado e analisa bem as possibilidades.

O jogador, por exemplo, foi utilizado como moeda de troca na proposta por Kaio Jorge, do Cruzeiro. A oferta era a cessão de Cebolinha e mais 24 milhões de euros (R$ 151 milhões), porém o clube mineiro recusou.

Sem negócio com a Raposa, o atacante segue nos planos do técnico Filipe Luís apesar do mesmo já ter declarado que deseja ter mais minutos em 2026. Na reta final de 2025, Cebolinha recuperou espaço e fez bons jogos, mas ainda não é considerado um titular. Ele é avaliado em 8 milhões de euros (R$ 50,3 milhões) pela diretoria rubro-negra.

QUEM JÁ SAIU?

O Flamengo já negociou outros cinco jogadores além de Viña. Confira cada um:

Juninho - O atacante foi vendido ao Pumas, do México, por 5 milhões de euros (R$ 31,4 milhões), o mesmo valor que o Flamengo havia pago para contratá-lo junto ao Qarabag, do Azerbaijão.

Matheus Cunha - O goleiro já tinha um pré-contrato com o Cruzeiro desde o meio de 2025 e foi anunciado oficialmente pelo clube mineiro agora em janeiro. nesta quarta-feira (7) sofreu uma entorse no joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia.

Carlinhos - Após retornar de empréstimo do Vitória, foi novamente emprestado, desta vez para o Remo, que o anunciou nesta quarta-feira (7). Seu vínculo vai até dezembro de 2026, quando também se encerra o contrato com o Flamengo.

Cleiton - Zagueiro revelado pelo clube não renovou e assinou com o Wolfsburg, da Alemanha, até 2030.

Pablo - Zagueiro já treinava em horários alternativos durante toda a temporada passada por estar fora dos planos do clube. Após encerrar seu contrato, acertou com o São Bernardo.

Petterson - Outro prata da casa, também teve seu contrato rescindido com o Flamengo.