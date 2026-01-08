SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense ainda não desistiu da contratação de Hulk. O clube carioca negocia a liberação diretamente com o Atlético-MG, mesmo após o ídolo confirmar que cumpriria o contrato com o Galo.
REVIRAVOLTA?
O estafe de Hulk, na figura de Marisa Alija, tinha dado as negociações como encerradas na última terça-feira. O atacante deu forte pronunciamento nas redes sociais, afirmando que o Galo tentou aposentá-lo, mas que mantinha carinho pelo clube.
O Atlético-MG, por sua vez, vê Hulk sem clima para continuar. O UOL apurou que o status de ídolo não mudou, mas as negociações pela permanência estremeceram a relação.
Tanto que, mesmo que atinja as metas de renovação automática, a cláusula não deve ser ativada. A intenção do estafe de Hulk é que ele cumpra o contrato com o Atlético até dezembro.
Por isso, a diretoria do Galo negocia diretamente com o Fluminense. De acordo com o ge, em informação confirmada pela reportagem, Mário Bittencourt e Rafael Menin conversaram para viabilizar a liberação.
Irredutível anteriormente, o Atlético admite flexibilizar os valores da multa rescisória para encerrar o contrato de Hulk e abrir caminho ao Tricolor das Laranjeiras. Os valores da sanção estão na casa dos R$ 60 milhões.
A novela, que parecia encerrada, pode ganhar novos capítulos ao longo desta semana. O Fluminense mantém o otimismo de ter Hulk no elenco para 2026.