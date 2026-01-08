SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Matías Rojas recebeu R$ 41 milhões do Corinthians ao longo da última semana, valor referente à dívida que o clube paulista tinha com ele. Cobiçado no futebol sul-americano há dois anos, o meia está sem clube atualmente.

POR ONDE ANDA ROJAS?

O paraguaio procura um time após passagens apagadas por River Plate e Portland Timbers em 2025. Rojas disputou apenas 16 jogos ao longo do ano passado ?oito por cada um dos times? e marcou dois gols no período.

Ele foi dispensado do Portland em novembro do ano passado. O clube anunciou que não contava com o jogador para a próxima temporada da MLS e, agora, ele está livre no mercado.

Rojas teve breve lampejo depois de deixar o Brasil. Após não engrenar no Corinthians, o paraguaio foi jogar no Inter Miami, de Messi, onde viveu seu melhor momento desde então ? disputou 20 jogos e marcou nove gols. Foram oito meses atuando no clube estadunidense. As passagens por River Plate e Portland vieram em seguida.

O cenário é completamente diferente de um passado não tão distante. Entre 2020 e 2023, Rojas viveu seu auge no Racing, da Argentina, e se tornou um nome cobiçado no continente e virou destaque na seleção paraguaia. Em fim de contrato com o time argentino, ele assinou com o Corinthians, mas teve a passagem marcada por lesões, jogos ruins e saiu pelas portas dos fundos, acionando o clube na Justiça após a diretoria não cumprir acordos.

DÍVIDA DO CORINTHIANS E ACORDO

A dívida começou ainda em 2023, sob a gestão de Duílio Monteiro Alves. Rojas ficou sem receber cerca de R$ 8 milhões em direitos de imagem e acionou o clube na Justiça.

Em 2024, Augusto Melo tentou fazer um acordo com o jogador. A diretoria estipulou que, se não pagasse Rojas dentro do prazo estipulado, ele poderia deixar o clube e teria direito a receber todo o restante do valor que teria até o fim do contrato. Foi o que aconteceu.

Rojas acionou o Corinthians na Fifa, e o clube apelou à Corte Arbitral do Esporte (CAS). O órgão condenou o Timão e deu prazo para o clube acertar o pagamento do montante que já era de mais de R$ 40 milhões. Caso não houvesse acerto, o time poderia sofrer o segundo transfer ban ?já tem um por Félix Torres.

Corinthians e Rojas negociaram um acordo, que foi cumprido ao longo da última semana. O clube pagou duas parcelas de R$ 20,5 milhões ao paraguaio, que ainda abriu mão de receber um valor a mais pelos juros e não acionou a Fifa pelo transfer ban.