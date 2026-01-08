SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rival do Palmeiras na segunda rodada da Copinha nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), o Batalhão é um time que pertence à Polícia Militar do estado do Tocantins.

CONHEÇA O BATALHÃO-TO

O Batalhão foi fundado em 28 de fevereiro de 2005 como parte de um projeto social da PM do Tocantins. O propósito era inserir o esporte na vida das crianças e adolescentes do estado. Além do nome em si, o escudo da equipe leva a sigla "1° BPM" estampada.

Com o passar dos anos, o projeto tomou forma, e as categorias de base começaram a ter sucesso. O time empilha taças nos times de formação: são sete títulos do Tocantinense sub-15 e quatro no sub-17.

A Copinha deste ano marca a estreia do clube na competição. Vice-campeão do Tocantinense sub-20 em 2025, o Batalhão herdou a vaga no torneio após o Tocantinópolis ?campeão estadual? desistir de participar.

O Batalhão vive a esperança de conseguir um feito inédito na Copinha para o Tocantins. Até nesta quinta-feira (8), nenhuma equipe do estado conseguiu passar da fase de grupos da competição.

Mas a estreia não foi das melhores. A equipe tocantinense foi derrotada pelo Remo por 2 a 0, em Barueri, e chega para o jogo contra o Palmeiras precisando pontuar. O Monte Roraima será o adversário na última rodada.

E NO PROFISSIONAL?

O Batalhão viveu seu auge no profissional em 2023. O clube conquistou a segunda divisão do Campeonato Tocantinense e conquistou um acesso inédito à elite. Foi rebaixado em 2024 após perder todos os jogos, mas retornou no mesmo ano após ir bem na divisão de acesso.

Um novo rebaixamento em 2025 terminou com o licenciamento do time profissional. A equipe foi a sétima colocada, e a diretoria optou por encerrar as atividades após a queda. O clube foi punido com 18 meses de suspensão em competições oficiais, mas ela se aplica somente ao profissional. A base pode seguir jogando.

O jogador de mais destaque a ter atuado pela equipe foi Maikon Leite. Ex-Palmeiras e Santos, ele defendeu o clube em 2024, na elite do Tocantinense, e marcou dois gols ?o segundo foi o último da carreira dele.