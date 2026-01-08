SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada de Marlon Freitas ao Palmeiras foi um pedido específico da comissão técnica de Abel Ferreira. O UOL apurou que vários números do jogador nas últimas temporadas chamam a atenção de quem escala a equipe alviverde.

Marlon será apresentado nesta quinta-feira (8) na Academia de Futebol como novo reforço do Palmeiras.

MARLON CHEGA PARA AJUDAR 'MÁQUINA' DO PALMEIRAS

Além do perfil vitorioso que o Palmeiras procurava, Marlon se destacou em vários quesitos de passe. Abel Ferreira se queixou no fim da temporada passada da falta de opções para resolver o problema no meio-campo, a "máquina" do time ?a equipe fez a final da Copa Libertadores só com Andreas Pereira como meio-campista de origem.

Marlon Freitas foi o líder em passes no último terço do campo (324) no Brasileiro do ano passado. O segundo colocado foi Danielzinho (274), que estava no Mirassol e em 2026 defenderá o São Paulo. A comissão técnica entendeu que faltou mais passes incisivos na reta final de 2025.

Além disso, ele foi o segundo em passes totais (2115) e em passes certos (1903). O jogador com mais passes foi o zagueiro Léo Pereira com 2712, muito pela saída de bola do Flamengo. Isso mostra como Marlon Freitas é participativo no jogo ?grande parte do top 10 destas estatísticas são compostas por zagueiros.

Marlon foi o terceiro em passes longos certos (186), ferramenta importante dentro do plano de jogo de Abel Ferreira. Ele só ficou atrás do goleiro Everson (255) e do goleiro Tiago Volpi (201), que são obrigados a lançar a bola toda vez que ela sai em tiro de meta.

Outro fator que chama atenção é o momento físico de Marlon Freitas. Com exceção da última temporada (com 58 jogos), Marlon jogou 63 partidas em 2023 e 65 em 2024 ?é um jogador que pouco desfalca sua equipe.

O Alviverde pagou 6 milhões de euros, cerca de R$ 33 milhões na cotação atual, para tirar o jogador de 30 anos do clube carioca. Ele assinou até dezembro de 2028.