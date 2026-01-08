SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hugo Calderano está eliminado no WTT Champions de Doha 2026. O brasileiro perdeu na estreia para o alemão Dimitrij Ovtcharov, nesta quinta-feira (8), por 3 games a 2 e está fora da competição no simples.

Calderano correu atrás do alemão durante grande parte do jogo, mas pegou no último game e acabou derrotado. Ovtcharov venceu o primeiro e o terceiro games, viu o brasileiro empatar o confronto duas vezes, mas pontuou quatro vezes seguidas para fechar a última parcial e avançar no torneio.

Calderano buscava seu primeiro título em um torneio nível Champions, que reúne os 32 melhores ranqueados pela federação internacional. A competição está abaixo apenas dos Grand Smashes.

O melhor resultado do brasileiro neste torneio foram os vice-campeonatos em Incheon 2024 e Macao 2025. Calderano é o terceiro colocado do ranking mundial e segundo cabeça de chave da competição em Doha.