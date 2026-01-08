SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Beatriz Haddad Maia está de volta ao circuito da WTA após fazer uma pausa para cuidar da saúde mental.

Bia Haddad Maia participará do WTA 500 de Adelaide, na Austrália. A competição será disputada entre os dias 12 e 17 deste mês de janeiro.

A brasileira não disputa um torneio desde setembro do ano passado. No dia 18 daquele mês, ela foi derrotada por 2 sets a 1 pela alemã Ella Seidel, na segunda rodada do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul. O período longe fez ela cair para o 58° lugar no ranking.

Bia anunciou a pausa na carreira quatro dias após a eliminação. Ela disse que fez a pausa para "poder descansar por um maior período o corpo e a mente".

A tenista aproveitou o período de pausa para congelar óvulos, já que tem o sonho de ser mãe. Por esta decisão, ela jogará com o ranking protegido, uma medida que permite que atletas tenham uma margem para se afastarem por gravidez ou lesão e tenham uma posição média preservada para voltarem a competir em torneios do seu nível. O ranking protegido dela é 30, neste momento.

Foi uma pausa muito importante para descansar o corpo e a mente, depois de cinco anos muito intensos, de muita entrega, grandes momentos e aprendizados e isso tem o seu preço. Aproveitei muito bem este tempo longe das quadras e me sinto recarregada para um novo ciclo.

Inclusive aproveitei este momento para fazer o congelamento de óvulos, já que tenho o sonho de ser mãe. É um programa muito importante em que a WTA está sendo pioneira no suporte, ajudando as atletas a programarem carreira e maternidade. Fiz uma pré temporada mais longa, com calma e foi muito produtiva. Bia Haddad Maia

A brasileira jogará em Adelaide e programa disputar o Australian Open (em Melbourne) e competições nos Emirados Árabes (Abu Dhabi) e no Qatar (Doha).