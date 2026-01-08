SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca pretende disputar o ATP 250 de Adelaide na semana que vem após sofrer lesão na região da lombar.

O brasileiro retomou os treinos nos últimos dias e já está em Adelaide.

Ele só deve definir mesmo se joga nos próximos dias enquanto se prepara para o torneio da semana que vem.

Depois de Adelaide, Fonseca jogará o Australian Open. Ele será cabeça de chave pela primeira vez em um Grand Slam.

Nesta semana, o tenista desistiu de disputar o ATP 250 de Brisbane por causa da lesão nas costas.