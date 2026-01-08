SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição de 2026 do Campeonato Paulista tem início no próximo sábado (10), com os times do interior na briga para tentar interromper a hegemonia dos quatro grandes do estado ?Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

A última vez em que um time interiorano levantou a taça de campeão foi em 2014, quando o Ituano fez uma campanha surpreendente derrotando o Palmeiras nas semifinais e o Santos na decisão.

Desde então, um time de fora da Região Metropolitana de São Paulo voltou à decisão apenas uma vez, em 2017, quando a Ponte Preta foi superada pelo Corinthians.

Entre as 16 equipes na disputa, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol, no grupo B, Ponte Preta, Guarani e Velo Clube, no grupo C, e Botafogo-SP, Noroeste, Capivariano e Primavera, no D, são os representantes do interior.

Do grupo, o time de Bragança é o único que já foi campeão, em 1990. Ituano e Inter de Limeira, que também venceram, disputam a segunda divisão.

Dono da melhor campanha de um time estreante na Série A do Campeonato Brasileiro, o time do Mirassol desponta como um dos candidatos com capacidade de ameaçar o domínio do quarteto.

"A expectativa naturalmente é muito grande depois de um ano maravilhoso como foi 2025, principalmente por parte do torcedor. Mas vamos manter o que deu certo no ano passado, que foi uma campanha pé no chão. Queremos ir longe, mas um passo de cada vez", afirmou Edson Ermenegildo, presidente do Mirassol, à reportagem.

Vítima do próprio sucesso, a equipe sofreu um desmanche na última janela de transferência, com a saída de uma série de nomes: o zagueiro Jemmes foi para o Fluminense, o meia Danielzinho e o lateral-direito Lucas Ramon seguiram para o São Paulo, enquanto o atacante Gabriel foi para o Sporting Cristal, do Peru.

Por outro lado, o time também manteve peças importantes, como o goleiro Walter e o lateral-esquerdo Reinaldo, artilheiro da equipe na temporada passada, com 14 gols.

"Vamos disputar o estadual mais forte do país, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a nossa primeira Libertadores. Teremos 40 jogos até a metade do ano. O desafio é enorme, vai exigir muito de todos, mas estamos nos preparando", afirmou Ermenegildo.

O dirigente acrescentou que, "mantendo a humildade de sempre", a primeira meta do Mirassol é a permanência na elite do estadual.

SAF DE INDAIATUBA, PRIMAVERA ESTREIA NA ELITE AOS 99 ANOS

Estreante na primeira divisão do Paulista no ano em que completa 99 anos, o Primavera, de Indaiatuba, também chega tendo como objetivo a permanência na A1.

"Sabemos do nível de exigência da competição, mas o clube chega preparado, com os pés no chão, consciente do desafio e orgulhoso de representar o futebol do interior em um campeonato tão competitivo", afirmou Rodrigo Arroz, diretor de futebol do Primavera, clube que adotou o modelo de SAF em 2022.

Tendo como uma das principais contratações o volante Yuri Lima, mais conhecido por ser ex-namorado da cantora Iza, o Primavera promoveu uma série de reformas no estádio Ítalo Mário Limongi, ampliando a capacidade de 6.500 para 10 mil torcedores.

"O Primavera SAF se preparou e se reforçou dentro de sua realidade. Trabalhamos com planejamento, responsabilidade financeira e muito critério na escolha dos reforços", afirmou Arroz. "Buscamos atletas que se encaixassem no perfil técnico, financeiro, físico e comportamental do projeto, além de investir em melhorias de estrutura, processos internos e comissão técnica permanente."

REDUÇÃO DE BILHETERIA SEM JOGOS COMO MANDANTE CONTRA OS GRANDES

Presidente do conselho de administração do Botafogo-SP, Adalberto Baptista reconhece que competir financeiramente contra os grandes é hoje uma tarefa praticamente "impossível".

"É importante deixar claro que a competição do Botafogo não é diretamente contra os grandes do estado, mas sim contra clubes com orçamentos semelhantes", afirmou Baptista. "O foco está em fazer uma campanha consistente dentro dessa realidade e, se surgir a oportunidade de disputar um mata-mata, ótimo. Será consequência de um trabalho bem-feito, sem perder o equilíbrio financeiro e a responsabilidade na gestão."

Baptista disse que a mudança no calendário promovida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que reduziu a primeira fase de doze para oito rodadas, transforma "cada partida em uma verdadeira final".

Ele afirmou que o principal impacto deve ser financeiro, com redução do faturamento com bilheteria para times que costumavam encher seus estádios ao receber os grandes do estado ?o Botafogo-SP será o mandante em duelo contra o Palmeiras, em jogo da sexta rodada, em 1º de fevereiro. "Com a mudança do formato, alguns clubes do interior não terão essa oportunidade."

APÓS PRIMEIRO TÍTULO NACIONAL, PONTE PRETA ENFRENTA CRISE FINANCEIRA E GREVE

A Ponte Preta chega para a disputa do Paulista após ter conquistado seu primeiro título nacional, com o título da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time campineiro, contudo, atravessa grave crise financeira e chegou a atrasar o pagamento de salários do grupo de jogadores, o que levou a uma greve do elenco ?após 12 dias de paralisação, os atletas voltaram às atividades no último dia 2, depois da diretoria quitar parte das pendências.

Entre os reforços para o estadual, a Ponte anunciou a contratação do zagueiro David Braz e do lateral-direito Lucas Justen, dupla que defendeu o rival Guarani na temporada passada.

Já o Guarani fechou com o atacante Lucca, terceiro maior artilheiro da história da Ponte Preta, empatado com Renato Cajá, com 45 gols, atrás apenas de Roger (67) e Washington (59).

CLUBES DO INTERIOR CAMPEÕES DO CAMPEONATO PAULISTA

Ituano: 2002 e 2014

Bragantino: 1990

Inter de Limeira: 1986