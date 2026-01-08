SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Marlon Freitas foi anunciado como novo reforço do Palmeiras nesta tarde, na Academia de Futebol, e comentou um episódio enquanto era jogador do Botafogo contra o Alviverde: a famosa "piscadinha".

Marlon Freitas deu uma piscadinha para seus companheiros na virada histórica do Palmeiras por 4 a 3 contra o Botafogo, e virou símbolo da derrocada do Alvinegro carioca no Brasileirão de 2023. Ele fez o gesto para seu banco de reservas quando o jogo estava no minuto final empatado em 3 a 3, mas a torcida do Bota não gostou nem um pouco do gesto após o revés.

Ele afirmou que é um assunto delicado em sua carreira, e disse que nunca mais vão ver ele fazendo o gesto.

O QUE ELE DISSE

"É um assunto delicado, não gosto de comentar muito sobre. Vocês não vão me ver fazendo esse gesto. Muitas pessoas não lembram das minhas conquistas, mas lembram da piscadinha. Foi bom fazer a perguntar, não gosto de falar, foi um gesto infeliz da minha parte. Não fui educado dessa forma, não tentei desrespeitar ninguém porque se tivesse não estaria aqui. Peço desculpas aos torcedores de Botafogo e Palmeiras ficaram ofendidos. Não foi a minha intenção. Foi um gesto infeliz que não vai se repetir. Algo que foi difícil pra mim, pensei que só conseguiria mudar isso dentro do campo. Eu não sou esse Marlon, você está vendo um Marlon diferente e é esse que você vai ver. Infelicidade que não vai se repetir", disse Marlon Freitas.

Marlon Freitas é um exemplo de reforço que o Palmeiras busca para o ano de 2026. O clube quer atletas experientes e que tenham conquistados títulos durante a carreira. O meio-campista foi capitão do Botafogo de 2024, que conquistou o Brasileirão e a Copa Libertadores.

O Palmeiras pagou cerca de 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 34,5 milhões na cotação atual). O jogador de 30 anos assinou contrato válido por três temporadas.

No Botafogo, clube que defendia desde 2023, era considerado um dos pilares técnicos e de liderança da equipe ?ao todo, disputou 186 jogos e marcou cinco gols pelo time carioca (na temporada 2025, Marlon Freitas fez 59 partidas, sendo 56 delas como titular, com um gol e cinco assistências).

O QUE MAIS ELE DISSE?

Adeus ao Botafogo. "Eu e o Botafogo entendemos que foi o fim de um ciclo vitorioso, de muita luta, e não foi fácil. Pela história, por tudo que foi feito. Temos que entender que tudo tem começo, meio e fim. Meu ciclo finalizou ali, e o Palmeiras como uma grande equipe confiou no meu trabalho. O projeto apresentado também, a questão da escolha da minha família, eles também decidem por mim. Foi uma decisão boa. Estou feliz de estar aqui, fui muito bem recebido por todos. O clube tem uma estrutura de excelência. Quero agradecer o Palmeiras pela oportunidade".

Função. "Ainda não conversamos sobre isso. Consigo fazer primeiro e segundo volante. O futebol mudou muito, o 8 tá virando 5, o 10 tá virando 8. O meu intuito é ajudar meus companheiros, conquistar títulos, vai ser uma temporada difícil, mas que tenho certeza que vai ser vitoriosa. Tanto jogar de 5 e de 8, depende do mister Abel, como já peguei nesse começo de temporada ele dá liberdade para o atleta".

Abel Ferreira. "Já tinha uma conversa com a diretoria do Palmeiras. Quando estava em estágio avançado o Abel me mandou mensagem, tomei um susto. Me deu boa tarde e não respondeu mais. Teve um probleminha na minha vinda, faz parte da negociação, e quando resolveu ele me ligou por vídeo. Um treinador vitorioso, um cara com história grande no Palmeiras, e ele vai me potencializar muito. Estou de mente aberta para buscar minha melhor versão. Minha melhor versão dos últimos anos não vai ser o suficiente no Palmeiras, tenho que melhorar. A conversa foi desejando boas-vindas, falando das pessoas, estrutura, confiança, não conversamos sobre tática. Agradeci a oportunidade, se ele aprovou meu nome fiz grandes coisas".

História no Bota e recebimento. "Botafogo faz parte da minha história e não tem como apagar. O ciclo chegou ao fim. Eu, meu staff, minha família e o clube entenderam isso. Vamos deixar isso claro. As pessoas vão falar muitas coisas, mas caráter, respeito pelo Botafogo nunca vai faltar da minha parte. Uma grande oportunidade para a minha carreira. Desfrutar de cada momento, essa estrutura maravilhosa e o clube que é o Palmeiras. Esse entrosamento está melhor que o esperado, são amigos, me receberam bem, então tá muito bom trabalhar com eles. Dá para sentir que é um clube que quer ganhar títulos. Quero voltar a ganhar e ser protagonista".

Reações à contratação. "Primeiro acho que minha família, meu ponto mais seguro para mim. Se eles estiverem bem, o Marlon vai estar bem. Dos torcedores do Palmeiras só recebi coisas boas. Em relação aos botafoguenses, entendo o lado deles, mas são ciclos. Finalizamos um grande ciclo e agora é uma nova história. Tenho muita vontade de ganhar títulos. Vai ser um grande ano para nós".

Escolhido. "Eu sei que eu posso ajudar. Não foi fácil, mas entendemos que era um momento de mudança. Não é toda hora que o Palmeiras quer um jogador, o Palmeiras me escolheu e eu escolhi o Palmeiras".

Ansiedade. "Eu lembro muito bem daquele jogo. Eu disse que estava torcendo para o primeiro tempo acabar logo. Joguei várias vezes contra, mas graças a Deus agora estou a favor. Ansioso para jogar, sentir o calor da torcida e ter esse primeiro contato. Vai ser um momento muito especial da minha vida e vou desfrutar".

Especialidade. "O primeiro jogador da Série A em passes longos. É uma das minhas características, estou entrosando com o pessoal da frente para fazer isso. Foi uma das coisas que a comissão me recomendou. Isso vai linkar com a minha característica de jogo. Tenho certeza que o Abel conhece minhas característica, já jogamos muito contra, mas sei que ele vai me ajudar bastante".

Momentos difíceis. "Eu já passei por momentos difíceis, 2023 foi um momento muito difícil da minha carreira. Minha família, meus empresários estão aqui, pessoas que me ajudam, foram importantes para essa mudança. Muitas falam em volta por cima, mas eu falo em continuidade e o tempo certo de Deus. Talvez não fosse o tempo certo naquele ano. Vamos passar por momentos difíceis, mas faz parte da caminhada. Falar menos e trabalhar mais, se cobrar mais."