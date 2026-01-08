(UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro negou a terceira proposta do Flamengo por Kaio Jorge. O clube carioca segue insistindo na contratação do artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, mas esbarra em rival decidido no mercado.

TERCEIRA RECUSA

A oferta na mesa da Raposa era avaliada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões). O Rubro-Negro chegou a envolver Everton Cebolinha em uma das propostas, mas, dessa vez, ofereceu apenas compensação financeira.

A insistência do Flamengo vem mesmo depois de a Raposa decretar a negociação como encerrada, como o UOL revelou.

O clube mantém o pé pela pedida de 50 milhões de euros (aproximadamente, R$ 314 milhões) pelo atacante, considerado pilar absoluto do elenco cruzeirense.

O jogador, por sua vez, não se opõe ao movimento para o Flamengo. O projeto apresentado é sedutor, e o estafe trabalhava nos bastidores para que o Cruzeiro, pelo menos, ouvisse a proposta rubro-negra.

Kaio Jorge tem muito carinho pelo Cruzeiro. Nos bastidores, tanto a saída quanto a permanência seriam consideradas "vitórias" para a carreira do jogador.

No momento, a transferência segue como improvável. Recém contratado, Tite também pediu para que a diretoria do Cruzeiro mantivesse Kaio Jorge no elenco para 2026.