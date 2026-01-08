(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo avançou nas negociações com o zagueiro Matheus Dória nas últimas horas.

DIRETORIA PREGA CAUTELA

A reportagem apurou que as conversas já estão encaminhadas. O tempo de contrato deve ser de duas temporadas, com opção de extensão por mais um atrelada a metas.

Dória deve chegar livre de contrato, em processo de rescisão com o Atlas, do México. O molde da contratação, a custo zero, se enquadra no perfil buscado pelo São Paulo nesta janela de transferências.

A palavra é que a operação pende por detalhes finais e burocracia. Um dos entraves é a questão salarial, mas que é 'questão de ajuste', uma fonte envolvida nas negociações afirma.

O Tricolor prega cautela pelo negócio, já que Doria vinha sendo alvo de outras equipes do futebol barsileiro, como Fluminense e Internacional.

A informação do avanço é de Jorge Nicola. O UOL confirmou.

RETORNO

Em 2015, Matheus Dória atuou pelo São Paulo por empréstimo do Olympique de Marseille, da França. Após somente cinco meses, o clube tentou comprar o jogador em definitivo, mas à época não teve sucesso nas tratativas com os franceses.

O São Paulo tem atualmente cinco atletas à disposição na defesa: Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Sabino e Rafael Toloi. A contratação de um zagueiro canhoto é um dos pedidos de Hernán Crespo nesta janela de transferências.