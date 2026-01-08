SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro acertou a contratação de Gerson. Acordo selado nesta quinta-feira, em Belo Horizonte. O clube mineiro já troca documentos com o Zenit para anunciar o reforço. A informação inicial do acerto é do portal Central da Toca.

FINAL FELIZ

A Raposa vai pagar 27 milhões de euros fixos (R$ 169 milhoes), mais três milhões de euros (R$ 18,8 mi) em bonificações por metas atingidas, o que totaliza R$ 187,8 milhões. Os russos, antes irredutíveis, flexibilizaram os valores para fechar negócio.

O clube mineiro pagará uma parcela do valor à vista. Segundo apurou o UOL, serão cerca de R$ 60 milhões, enquanto o restante fica parcelado.

O jogador já está no Brasil, onde passava férias, e nem deve retornar à Rússia. A vontade de Gerson e seu estafe foi fundamental para acertar a negociação.

Gerson foi um pedido de Tite, com quem cultiva excelente relação. O objetivo é voltar a seleção brasileira e sonhar com a Copa do Mundo.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se