SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presidente Leila Pereira aproveitou a apresentação do meia Marlon Freitas para refletir sobre o "ano difícil" que o Palmeiras teve em 2025.

"Eu adoro recomeços. [...] Vocês sabem que 2025 foi um ano difícil para a gente. Nós batemos na trave três vezes, e isso comprova que nem tudo que fizemos esteve incorreto", disse Leila.

Este ano estamos fazendo alguns ajustes para que a bola não bata na trave, mas entre no gol. Foi um ano muito difícil para a gente por causa disso. Muito difícil você chegar nas finais e não consegui nosso objetivo, que sempre será a conquista de títulos.

O QUE ACONTECEU

O Palmeiras se despediu de 2025 com três vices: Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa Libertadores. Além disso, o clube foi eliminado pelo Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Mesmo assim, o clube paulista fará apenas ajustes pontuais no elenco. O plano é buscar apenas jogadores que vão mudar o patamar do atual, então poucos nomes vão chegar.

Tanto que, até o momento, apenas Marlon Freitas, que estava no Botafogo, foi anunciado. Por outro lado, o clube se despediu de Micael (emprestado para o Inter Miami) e Aníbal Moreno (vendido para o River Plate).

O Palmeiras estreia na temporada no sábado, às 20h30 (de Brasília), no Canindé, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.