(UOL/FOLHAPRESS) - O PSG é o campeão da Supercopa da França da temporada de 2025. Nos pênaltis, o Paris superou o Olympique de Marselha por 4 a 1 e saiu com a taça no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, no Kuwait, depois do empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.
O jogo foi intenso. Dembélé abriu o placar no primeiro tempo, mas Greenwood empatou e Pacho fez contra, já no final da partida. Nos acréscimos, Gonçalo Ramos salvou o PSG e levou para as penalidades.
Na marca da cal, Chevalier brilhou. O goleiro do PSG defendeu duas cobranças, enquanto seus companheiros não perderam nenhuma.
O PSG chegou ao tetracampeonato seguido da Supercopa da França. A última vez que o Paris não venceu a competição foi em 2021, contra o Lille. Este é o 14º título do PSG na Supercopa, ampliando sua hegemonia como maior campeão.
Ambas as equipes voltam a campo pela segunda rodada da Copa da França. O PSG encara o vizinho Paris FC, na segunda-feira, enquanto o Olympique visita o Bayeux, da 6ª divisão, um dia depois.
GOLS E DESTAQUES
Chance do Olympique, gol do PSG. A equipe de Marselha teve a primeira grande oportunidade do jogo em cabeçada de Balerdi à queima-roupa que Chevalier fez uma defesaça. Nuno Mendes respondeu primeiro e assustou Rulli, mas foi Dembélé quem aproveitou o erro na saída de bola do Olympique, recebeu de Vitinha e encobriu o goleiro aos 12 minutos: 1 a 0.
PSG em busca do segundo. Nuno Mendes fez boa jogada pela esquerda, deixou com Kvaratskhelia e recebeu de volta já na área. O lateral fez um defensor do Marselha passar reto e pegou bem, exigindo boa defesa de Rulli. Pouco depois, Dembélé arriscou de fora de área e levou perigo.
Paixão com perigo. O Olympique apostava nas cobranças de escanteio em busca do empate. Em um cruzamento de Gouiri, a bola sobrou para Greenwood, que rolou para Igor Paixão chegar batendo em boa chance. Em outra chegada, o brasileiro cruzou por baixo, Marquinhos afastou mal e Emerson Palmieri parou em grande defesa de Chevalier, que colocou o peito à frente da bola. Antes do intervalo, Weah ainda acertou uma bomba de fora da área à direita do gol.
Chevalier milagroso! Na primeira grande chance da etapa final, o goleiro do PSG fez duas defesaças em sequência. Igor Paixão cabeceou firme para Chevalier espalmar. Logo em seguida, Pavard chegou batendo, mas o arqueiro levantou rápido e conseguiu encaixar a porrada do lateral do Marselha. Pouco depois, Gouiri finalizou dentro da área para mais uma grande ação do goleiro.
PSG respondeu. Em contra-ataque, Doué balançou na frente da área e deixou na passagem com João Neves, que chegou batendo e viu Rulli espalmar. No rebote, o português ficou sem ângulo e perdeu. Na sequência do lance, Doué levou perigo de fora da área.
Pacho decisivo! Kondogbia mandou bola longa da defesa para Aubameyang, que ganhou de Pacho na corrida. Chevalier saiu do gol, mas o atacante chegou antes e deu um drible da vaca. Quando Auba ia mandar para o gol vazio, Pacho se recuperou e afastou.
1x1. Após martelar, o Olympique chegou ao empate em um pênalti. Aubameyang lançou Greenwood, que ficou cara a cara com Chevalier e foi derrubado pelo goleiro na área. Na cobrança, o próprio camisa 10 deslocou o goleiro e igualou o marcador aos 30 minutos.
E a virada veio. O PSG não apresentava resposta, e o Marselha chegou ao segundo gol. Traoré fez jogada pela esqueda e cruzou. Pacho tentou cortar e mandou contra a própria meta: 2 a 1.
2x2. O PSG lutou até o fim e conseguiu empatar novamento nos acréscimos. Vitinha mandou para frente, e Barcola deixou Gonçalo Ramos na boa para fazer o segundo.
PSG
Chevalier; Zaïre-Emery (Mayulu), Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos) e Vitinha; Doué, Kvaratskhelia (Barcola) e Dembélé. T.: Luis Enrique.
OLYMPIQUE DE MARSELHA
Rulli; Pavard, Balerdi e Medina; Weah (Murillo), Hojbjerg, Kondogbia e Emerson Palmieri; Greenwood (O'Riley), Igor Paixão (Traoré) e Gouiri (Aubameyang). T.: Roberto De Zerbi
Local: Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, no KuwaitÁrbitro: Thomas Léonard
Assistentes: Huseyin Ocak e Ludovic Reyes
VAR: Bastien DechepyGols: Dembélé (12'/1ºT), Gonçalo Ramos (49'/2ºT) (PSG); Greenwood (30'/2ºT), Pacho (contra, 41'/2ºT) (OM)Cartões amarelos: Zaïre-Emery (PSG); Medina, Hojbjerg e Weah (OM)