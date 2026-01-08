SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem o lesionado Mbappé, o Real Madrid contou com a estrela de dois de seus sul-americanos, venceu o rival Atlético de Madri por 2 a 1 e garantiu vaga na final da Supercopa da Espanha. O clássico foi disputado na tarde desta quinta-feira (08) em Jeddah, na Arábia Saudita.

O uruguaio Valverde abriu o placar com um golaço de falta e deu assistência para o brasileiro Rodrygo ampliar. O time de Diego Simeone ainda marcou com Sorloth e pressionou, mas não conseguiu levar a decisão para os pênaltis.

O Real vai encarar o Barcelona, que goleou o Athletic Bilbao no outro lado da chave, na grande final do torneio. Os tradicionais rivais, que polarizam o título da Supercopa desde 2022, medem forças no domingo, a partir das 16h, também na Arábia Saudita.

COMO FOI O JOGO

O Real Madrid, basicamente, começou o clássico com vantagem no placar graças a Valverde. Na primeira falta do jogo, sofrida por Bellingham antes dos dois minutos, o versátil jogador uruguaio acertou um chutaço de muita potência não deu qualquer chance de defesa a Oblak: 1 a 0.

O Atlético demorou para reagir e só conseguiu levar algum perigo na casa dos 20 minutos. Após cruzamento de Giuliano Simeone experimentou de primeira, mas ficou bem longe da meta adversária. Álvarez, praticamente no lance seguinte, também errou o alvo em tentativa da entrada da área.

Os brasileiros da equipe de Xabi Alonso apareceram pouco antes da pausa para hidratação. Primeiro, Rodrygo protagonizou linda jogada individual e parou em Oblak. Logo depois, Vini Jr errou na pontaria ao completar cruzamento de Bellingham pelo lado direito.

A equipe de Diego Simeone engatou uma blitz depois da parada técnica, e Courtois precisou mostrar serviço até o intervalo. O goleiro trabalhou em finalizações de Baena e Sorloth antes de ser ameaçado por três vezes em um mesmo lance: o camisa 1 voltou a bloquear Baena antes de Rudiger travar Álvarez e Simeone chutar para fora.

O 2º tempo até voltou mais equilibrado, mas o Real se impôs e aumentou o placar com Rodrygo. O camisa 11 se infiltrou pelo meio, recebeu passe açucarado de Valverde, se desvencilhou de Le Normand na base da velocidade e, cara a cara com Oblak, mostrou frieza para deslocar o goleiro: 2 a 0.

O Atlético não se entregou e, explorando as laterais, conseguiu diminuir em um intervalo de três minutos. Giuliano Simeone tabelou com Llorente pela ponta direita e caprichou no cruzamento para Sorloth, que apareceu atrás da marcação e, livre, escorou para o fundo da redes: 2 a 1.

Vini Jr deixou o gramado batendo boca com Diego Simeone. Substituído por Arda Guler na casa dos 35 minutos, o brasileiro, que já havia trocado farpas com o técnico argentino no 1º tempo, voltou a se desentender com o argentino ?o princípio de confusão foi apaziguado pela arbitragem e acabou com cartão amarelo ao brasileiro.

Os minutos finais tiveram pressão do Atlético, mas o placar não foi alterado. A equipe se lançou ao ataque e assustou em investidas de Griezmann e Llorente. A pressão, no entanto, não gerou bola na rede diante de uma defesa organizada ?e de um Courtois inspirado.

REAL MADRID

Courtois; Valverde, Asencio (Fran García), Rudiger (Mendy) e Carreras; Camavinga (Ceballos), Tchouaméni e Bellingham; Vini Jr (Arda Guler), Rodrygo (Mastantuono) e Gonzalo García. T.: Xabi Alonso

ATLÉTICO DE MADRI

Oblak; Llorente, Pubill, Hacko e Ruggeri (Molina); Gallagher (Le Normand), Koke (Johnny) e Baena (Griezmann); Giuliano Simeone, Álvarez e Solorth (Almada).

T.: Diego Simeone

Local: King Abdullah Sports City, em Jeddah (Arábia Saudita)

Árbitro: Mateo Busquets FerrerAssistentes: Gonzalo García González e Adrián Díaz

VAR: Javier IglesiasCartões amarelos: Vini Jr (RMA)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Valverde (RMA), aos 2 min do 1º tempo; Rodrygo (RMA), aos 9 min do 2º tempo; Sorloth (ATM), aos 12 min do 2º tempo