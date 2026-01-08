(UOL/FOLHAPRESS) - Arsenal e Liverpool fizeram um jogo frio, assim como a temperatura no Emirates Stadium, e empataram por 0 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

As principais chances saíram no primeiro tempo. Saka e Rice exigiram defesas de Alisson, e Bradley quase fez de cobertura após vacilo de Raya. Na etapa final, o duelo esfriou de vez e não houve nenhuma grande oportunidade.

Com o empate, o Arsenal perde a chance de abrir 8 pontos de distância na ponta. Os Gunners ficam com 49, contra 43 do vice-líder Manchester City, que também tropeçou na rodada e empatou com o Brighton.

Já o Liverpool chega ao terceiro empate seguido na Premier League e segue em 4º lugar, com 35 pontos. O Brentford, com 33, é a principal ameaça aos Reds, enquanto o 3º colocado Aston Villa (43) segue distante.

Ambas as equipes voltam a campo pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. O Arsenal visita o Portsmouth, da 2ª divisão, no domingo, enquanto o Liverpool recebe o Barnsley, da 3ª divisão, um dia depois.

JOGO SONOLENTO

A primeira etapa do duelo foi resumida em ataque contra defesa, mas sem muitas chances claras. O Arsenal tomou as rédeas do jogo e tentava criar, mas só chegou em duas finalizações sem perigo de Saka e Rice. Já o Liverpool esperava os donos da casa virem para cima. A melhor oportunidade dos Reds veio em erro bizarro de Raya, mas Bradley tentou por cobertura e acertou o travessão.

O segundo tempo foi ainda mais sonolento que o primeiro. O jogo ficou travado, e a primeira finalização aconteceu apenas aos 16 minutos: cobrança de falta que Szoboszlai isolou. Precisando da vitória para disparar na ponta, Arteta acionou a dupla brasileira Gabriel Martinelli e Jesus, mas eles pouco mudaram o cenário.

DESTAQUES

Alisson trabalhou... Em um primeiro tempo de poucas chances claras, Saka e Rice exigiram defesas de Alisson. O atacante do Arsenal balançou na frente da marcação, levou para a esquerda e bateu chapado para o brasileiro ficar com a bola aos 17 minutos. Já na reta final, Timber cruzou da direita, a defesa afastou e Rice arriscou um meio-voleio, mas não pegou em cheio para nova ação de Alisson.

... e Raya quase fez besteira. A única oportunidade do Liverpool veio aos 26. Saliba e Raya não se comunicaram direito, e o zagueiro do Arsenal recuou enquanto o goleiro saía na bola. Raya reagiu rápido e mandou ela para o meio do campo. Com o gol vazio, Bradley arriscou por cima, só que o travessão salvou os donos da casa.

Segundo tempo frio. A etapa final teve ainda menos chances que a inicial, tanto que a primeira finalização saiu apenas aos 16 minutos. Em cobrança de falta frontal, Szoboszlai isolou.

Outra cobrança, dessa vez melhor. Szoboszlai teve mais uma chance em cobrança de falta, praticamente do mesmo lugar que a chance anterior. Dessa vez, o camisa 8 do Liverpool cobrou melhor e levou perigo ao goleiro Raya. Já nos acréscimos, Gabriel Martinelli e Jesus tiveram oportunidades, mas pararam em Alisson.

ARSENAL

Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié (Lewis-Skelly); Zubimendi, Rice e Odegaard (Eze); Saka (Madueke), Trossard (Gabriel Martinelli) e Gyokeres (Gabriel Jesus). T.: Mikel Arteta.

LIVERPOOL

Alisson; Bradley (Joe Gomez), Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai e Wirtz; Gakpo. T.: Arne Slot.

Local: Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra

Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

VAR: John BrooksCartões amarelos: Trossard e Gabriel Martinelli (ARS); Konaté e Mac Allister (LIV)