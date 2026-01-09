SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Paz chegou ao Corinthians em menos de uma semana e já teve que lidar com uma série de reuniões, negociações com atletas e tratativas para derrubar o transfer ban. Ele será apresentado oficialmente nesta sexta-feira (9) no clube.

O dirigente sequer conseguiu se reunir com todos os departamentos do clube antes da estreia no Campeonato Paulista, neste domingo, às 16h (de Brasília), contra a Ponte Preta.

LINHA DE FRENTE NAS NEGOCIAÇÕES

Marcelo Paz tem ficado na linha de frente das negociações que o clube tem conduzido para reforçar o elenco, enquanto o presidente Osmar Stábile tem focado em questões administrativas e financeiras.

Paz tem sido auxiliado pelo gerente de scout Renan Bloise, que tem atuado como uma espécie de gerente de futebol. Ele é quem lidera também o setor de análise de mercado.

Renan foi o único dos braços-direitos do antigo executivo de futebol Fabinho Soldado mantido no Corinthians. Hamilton Correia e José Carlos de Freitas, conhecido como Zeca, que lideravam as áreas de logística e administrativa do futebol, respectivamente, deixaram o Timão junto com Soldado. No lugar deles, Marcelo Paz trouxe Thiago Ayres e Júlio Manso, profissionais de sua confiança que trabalhavam com ele no Fortaleza.

Ter esses dois profissionais atuando no dia a dia também tem desafogado Marcelo Paz de parte das demandas operacionais do futebol. A atuação de Renan Bloise no mercado da bola, por exemplo, é considerada bastante útil nos bastidores corintianos.

REUNIÕES COM DEPARTAMENTOS

O auxílio de alguns profissionais remanescentes e dos dois nomes indicados por Paz ajudou o executivo a manter o futebol corintiano funcionando normalmente neste início de trabalho.

Até o momento, o novo dirigente priorizou reuniões com a comissão técnica e com os departamentos de saúde e performance, que impactam diretamente o desempenho esportivo. Ainda assim, ele pretende conversar com todos os setores do clube, o que ainda não foi possível.

O UOL apurou, porém, que Marcelo Paz não tem pressa para isso, pois entende que os departamentos estão operando dentro das conformidades neste momento.

TRUNFO FINANCEIRO

Embora esteja focado no futebol, enquanto Osmar Stábile se dedica às questões administrativas, Marcelo Paz também tem sido considerado um trunfo nas negociações financeiras, especialmente nas tratativas para a queda dos transfer bans.

No acordo encaminhado para quitar a dívida com o Santos Laguna, o relacionamento do novo executivo foi visto internamente como determinante para viabilizar o negócio.

Ao aceitar o convite do Corinthians, Paz atendeu a um pedido de Stábile para atuar além do campo esportivo, participando diretamente do diálogo com o departamento financeiro e com o grupo de reestruturação das finanças do clube.

LONGE DE CASA

Marcelo Paz ainda não teve tempo sequer de escolher o local onde irá morar em São Paulo. Por enquanto, Paz está hospedado em um hotel na zona leste da capital paulista.

Distante da esposa ?que é vice-governadora do Ceará? e dos filhos, o executivo entende que a distância da família será o maior desafio neste início de trabalho no Corinthians.