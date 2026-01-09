RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo aproveitou a oportunidade do interesse do São Paulo em Allan para realizar uma investida por Marcos Antônio, do Tricolor. O foco no meia aumentou com as situações clínicas de De la Cruz e Saúl e a possibilidade de saídas.

SAÚL FARÁ CIRURGIA; DE LA CRUZ PASSA POR PROCEDIMENTO

Saúl viajou para a Espanha onde, nos próximos dias, realizará uma cirurgia no calcanhar do pé esquerdo. O procedimento será feito com o médico Niek van Dijk, especialista no assunto.

O prazo de retorno do espanhol aos gramados é de dois a três meses. Com isso, o meia perderá o início do Campeonato Carioca, Brasileiro, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

De la Cruz, por sua vez, passou pelo que foi chamado de "tratamento regenerativo", no Uruguai. Não se trata, necessariamente, de uma cirurgia. Os médicos tiraram sangue da região do quadril e aplicaram em seu joelho esquerdo, onde possui problemas crônicos que, vez ou outra, o fazem ficar de fora de partidas. A tendência é a de que ele inicie a pré-temporada com um controle de cargas.

Os processos realizados pelos dois jogadores estão sendo monitorados pelo departamento médico do Flamengo, que os aguarda no Ninho do Urubu para a continuidade dos tratamentos.

FLA TENTA CONVENCER SÃO PAULO

A princípio, o São Paulo não tem interesse em negociar Marcos Antônio com o Flamengo. Jogador de destaque do Tricolor na temporada passada, ele foi comprado recentemente pelo clube do Morumbis por 4,2 milhões de euros (R$ 26,3 milhões).

As tratativas ainda estão no estágio da conversa e o Rubro-Negro ainda não ofereceu uma proposta oficial. O clube da Gávea aproveitou a brecha do interesse do São Paulo em Allan para externar a vontade de contar com o meia.

As negociações, porém, no momento, ainda correm em paralelo, apesar de o Flamengo flexibilizar o empréstimo de Allan caso o Tricolor aceite vender Marcos Antônio.

Por ora, as conversas estão paralisadas entre os clubes em função da votação de impeachment do presidente Julio Casares que acontecerá na próxima semana no São Paulo.