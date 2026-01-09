SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Antônio não se opõe a uma ida ao Flamengo, que avalia se enviará uma proposta ao São Paulo.

JOGO DURO

O clube rubro-negro fez um contato com intermediários do volante, que deu 'sinal verde' para o início de uma negociação.

O São Paulo, em contrapartida, tem mantido o discurso: não venderá Marcos Antônio. À reportagem, a palavra é que só uma proposta bem acima do seu valor de mercado poderia fazer o clube mudar de ideia.

Como o UOL revelou, José Boto chegou a fazer um contato com Rui Costa nos últimos dias. O executivo tricolor fechou a porta inicialmente para um negócio.

DESDE 2024

Marcos Antônio é desejo antigo do Flamengo, tendo sido disputado pelo clube em meio à sua vinda ao Morumbis, no meio de 2024. À época, o Tricolor ganhou a queda de braço pela contratação do meio-campista por empréstimo.

O atleta, aliás, será adquirido em definitivo pelo clube paulista neste meio de ano, já que bateu as metas de compra obrigatória presentes em seu contrato. Por causa disso, o Flamengo precisa do 'ok' do São Paulo para avançar pela operação.

No ano passado, Marcos Antônio foi um dos principais jogadores no Morumbis e é considerado pilar absoluto do elenco de Hernán Crespo. Em crise financeira, o São Paulo precisa de dinheiro em caixa na busca por superávits, mas promete jogo duro pelo meio-campista.