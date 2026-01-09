SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem recebido diversos contatos de clubes europeus interessados em Vitor Roque após o sucesso do atacante na temporada passada, e a direção alviverde é clara: não importa a proposta, o jogador de 20 anos não será vendido em 2026.

No entanto, a janela do meio do ano e a Copa do Mundo são uma ameaça para os planos do Palmeiras.

O QUE ACONTECEU

Vitor Roque fechou 2025 com 20 gols e 5 assistências pelo Palmeiras em 56 jogos, sendo o vice-artilheiro da equipe, e voltou a ser valorizado no mercado da bola. A janela de transferências está aberta, e o Alviverde é procurado com frequência por uma possível negociação pelo Tigrinho, mas não vai abrir mão do atacante.

Ele foi considerado por um estudo o jogador de futebol mais valioso entre os que atuam fora da Europa. Segundo estudo do instituto CIES Football Observatory, ele está avaliado em 85,2 milhões de euros (cerca de R$ 535 milhões).

O Palmeiras entende que Vitor Roque ainda é muito jovem e vai evoluir mais nesta temporada. O jogador é fundamental no projeto do clube para 2026, que visa mudar o patamar do elenco que bateu na trave em três competições em 2025 (Paulistão, Brasileirão e Copa Libertadores).

Além disso, Vitor Roque tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2029.

POR QUE MEIO DO ANO É PROBLEMA PARA O PALMEIRAS?

A janela de transferências do meio do ano é a que mais movimenta dinheiro no mercado da bola. Os clubes europeus abrem os cofres para reforçar suas equipes para a nova temporada que vai começar. nesta sexta-feira (9), não há propostas oficias por Vitor Roque, mas esse cenário certamente mudará se ele seguir o ritmo do ano passado.

O bom momento no Palmeiras fez Vitor Roque ser lembrado por Carlo Ancelotti na última convocação da seleção brasileira, e ele deixou boa impressão. O atacante só jogou 45 minutos no amistoso contra a Tunísia e sofreu um pênalti. A posição segue sem dono às vésperas da Copa do Mundo, e Vitor Roque é uma opção.

Se confirmar sua presença no Mundial, Vitor Roque estará ainda mais em destaque e o Palmeiras vai receber propostas astronômicas. André Cury, empresário do jogador, já mirava um retorno do atleta à Europa antes mesmo dele engrenar no Alviverde.

"Ele [Vitor Roque] ainda é muito jovem. Vai tomar esse caminho agora de voltar ao Brasil por uma ou duas temporadas e depois regressará à Europa. Com 21 ou 22 anos, creio que ele já estará de volta", disse Cury em entrevista à rádio espanhola RAC1 em março do ano passado.