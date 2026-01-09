(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo focará o mês de janeiro, que marca o início do Paulista e do Brasileiro, na contratação de reforços. O clube iniciará a maior parte das conversas por renovações a partir de fevereiro.

REFORÇOS NA MIRA

O UOL apurou que a prioridade do clube antes do início oficial dos campeonatos é acertar o elenco-base para 2026. Renovações e outros reforços pontuais serão definidos a partir de fevereiro.

O clube tem importantes jogadores em reta final de contrato em 2026, sendo vários deles titulares: Lucas, Luciano, Calleri, Sabino e Rodriguinho são cinco exemplos. Nomes como Young, Rafael Tolói, Sabino, Negrucci e Luan também podem deixar o Morumbis gratuitamente neste ano.

A avaliação, no entanto, é que a principal demanda do momento é suprir as várias saídas neste final de ano e que as extensões, no geral, podem esperar.

QUEM CHEGA?

O clube já acertou uma barca de saída neste fim de 2025: Maílton, Erick, Moreira, Dinenno, Luiz Gustavo, Rigoni, Leandro, Iba Ly, Jandrei, Patryck, Matheus Belém e Galoppo.

Em contrapartida, anunciou apenas duas chegadas até então ? o meio-campista Danielzinho e o goleiro Carlos Coronel ?, enquanto se aproxima de um empréstimo por Allan junto ao Flamengo.

O São Paulo inicia sua caminhada em 2026 neste domingo, dia 11, contra o Mirassol. A partida é válida pela 1ª rodada do Paulista.