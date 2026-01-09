SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque do CSA na Copinha, o goleiro Pedro Ariel teve o pai morto por torcedores do CRB em 2023.

O CASO

Ariel era jogador da base do CRB quando Pedro Lúcio dos Santos, seu pai, foi morto por torcedores do clube. Pedro torcia para o CSA e foi agredido com barras de ferro na cabeça após assistir ao jogo do time contra o Confiança, pela Copa do Nordeste. O caso aconteceu no dia 4 de maio de 2023.

Pedro Lúcio foi levado ao hospital, mas morreu três dias depois, na noite de 7 de maio. Peu, como era conhecido, teve traumatismo craniano.

Mesmo após o assassinato do pai, Ariel seguiu no CRB e foi jogar no CSA só em 2025. Hoje, ele é titular da equipe para a qual o pai torcia e ainda não sofreu gols nesta edição da Copinha ?a equipe empatou por 0 a 0 com Bahia e América-SP. No jogo contra os baianos, ele pegou um pênalti.

"Um goleiro que tem uma projeção incrível, que tem uma história muito importante, uma história de superação, e tem feito o seu trabalho no dia a dia com uma projeção futura muito grande. Ele tem trabalhado, se esforçado. Não é à toa que nesta sexta-feira (9) foi premiado com uma atuação dessa e coroado, sendo o melhor em campo", disse Geovane Nascimento, técnico do sub-20 do CSA, após empate com Bahia.

Dois homens foram condenados a 28 de prisão pela morte do pai de Pedro Ariel. Milton Pereira da Silva Neto e Jonas Paulo Santana Cané foram a júri popular no dia 2 de outubro do ano passado e considerados culpados pelo crime. Eles tinham ligação com torcidas organizadas do CRB.

Pedro Ariel volta a campo nesta sexta-feira (9). Às 8h45 (de Brasília), o CSA encara a Inter de Limeira na última rodada da fase de grupos da Copinha. A equipe azulina precisa vencer para se classificar sem depender do resultado do outro jogo da chave, entre Bahia e América-SP.