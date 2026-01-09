SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Martinelli, do Arsenal, se manifestou nas redes sociais após empurrar Conor Bradley, do Liverpool, em jogo pelo Campeonato Inglês. O lateral estava caído após lesionar o joelho esquerdo.

"Conor e eu trocamos mensagens e eu já me desculpei com ele. Eu realmente não entendi que era uma lesão séria no calor do momento. Eu quero dizer que me arrependo profundamente pela minha reação. Envio a Conor novamente meus melhores desejos de uma rápida recuperação", disse Martinelli nas redes sociais.

O QUE ACONTECEU

Martinelli foi duramente criticado por Gary Neville, ídolo da seleção inglesa: "Não se pode empurrá-lo para fora do campo. Não se pode fazer isso. Que coisa mais lamentável. Acho que é preciso um pedido de desculpas. Bradley está sendo retirado de maca. Estou furioso com Martinelli. Honestamente, não sei como os jogadores do Liverpool não deram uma surra nele", disse o ex-jogador durante transmissão da Sky Sports.

Roy Keane, ídolo do Manchester United, e Daniel Sturridge, ex-jogador do Liverpool, também lamentaram o ocorrido: "Esse comportamento é uma absoluta vergonha", disse Keane. "É desapontante de ver", completou Sturridge.

Conor Bradley se machucou sozinho, Martinelli pensou que o adversário estava fazendo cera e o empurrou. A atitude gerou reação dos jogadores do Liverpool, e uma confusão se iniciou. O burburinho fez com que Martinelli e Konaté, do Liverpool, saíssem amarelados.

O lateral do Liverpool deixou o gramado chorando e depois foi foi visto usando muletas. Até os momentos, o clube não informou a gravidade da lesão de Bradley.

TÉCNICOS COMENTAM CASO

Gabriel é um rapaz incrível e amável, e provavelmente não percebeu o que aconteceu. Eu não sei o que houve com o Conor [Bradley], mas espero que esteja tudo bem. Mas obviamente não houve intenção do Gabi de fazer nada mau a ele. Eu vou conversar com ele [Martinelli] para entender o que aconteceu. Mikel Arteta, técnico do Arsenal

Não conheço o Gabriel Martinelli, mas ele parece ser um cara legal. Acho que o problema dele é um problema geral do futebol, há muita enrolação e jogadores fingindo estar lesionados nos minutos finais da partida, o que às vezes irrita quando você quer fazer um gol e pensa que o adversário está enrolando. [...] Tenho 100% de certeza de que se ele soubesse que poderia ser uma lesão, jamais teria feito o que fez. Mas não pega bem, se ele [Bradley] tiver uma lesão como tememos que possa ter. Arne Slot, técnico do Liverpool