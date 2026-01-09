SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Conceição foi o destaque do Palmeiras nesta quinta-feira (8) ao marcar quatro na goleada por 9 a 0 sobre o Batalhão-TO, pela Copinha, mas chama a atenção da Europa e do técnico Abel Ferreira deste o ano passado.

O QUE ACONTECEU

O camisa 10 completou 16 anos em dezembro do ano passado e já é o artilheiro do time na Copa São Paulo. Os quatro desta quinta-feira (8) foram os primeiros do atacante pela competição de base.

Ele foi apontado como a "grande joia depois de Estêvão" pelo jornal espanhol As. A publicação é de outubro do ano passado.

O Palmeiras já recusou 16 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões) pelo atacante, então com 15 anos, segundo o tabloide espanhol.

Loucura por Eduardo, a grande joia do Palmeiras depois de Estêvão. As comparações são odiosas, mas sua capacidade ofensiva recorda ao que Estêvão oferecia quando começou a aparecer, e agora brilha na elite da Premier League. [...] no mundo do futebol seu nome começa a ter muita força. O Palmeiras tem uma nova joia em sua fábrica inesgotável de talento e tudo está no caminho certo para uma venda recorde nos próximos meses. Trecho da matéria do jornal As

A comissão técnica de Abel Ferreira já acompanha o garoto, que foi indiretamente citado pelo português em agosto do ano passado, após a vitória alviverde sobre o Sport, por 3 a 0, pelo Brasileirão.

Há jogadores na base que já identificamos que podem chegar. Não vou dizer o nome, mas vejo dois jogadores que me encantam como foi Endrick e Estêvão. Mas vamos esperar. Já treinam conosco. Abel Ferreira

Eduardo chama a atenção pela facilidade de conseguir driblar os adversários e é comparado com Vini Jr. Quem acompanha o dia a dia da base do clube vê muitas similaridades do jogo do garoto com o do atacante do Real Madrid, pela velocidade e facilidade no um contra um.

O camisa 10 já foi convocado pela seleção brasileira sub-17 e também atua nesta categoria pelo Palmeiras, mesmo tendo idade para estar no sub-15. Ano passado, foram 38 jogos e 13 gols pelo sub-17 alviverde.

E agora tenta repetir Endrick e Estêvão e estrear pelo profissional do Palmeiras aos 16 anos. O jogador também atingiu a idade necessária para assinar seu primeiro contrato profissional.

Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras volta a campo na Copinha no domingo (11), às 11h (de Brasília), contra o Remo, na Arena Barueri.