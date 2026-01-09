SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio ainda não desistiu da contratação de Weverton e mantém contatos com o estafe do jogador para viabilizar o acordo. Sem ser informado, o Palmeiras se irritou com a postura, mas o clube gaúcho promete apaziguar os ânimos para avançar.

CHÁ DE CAMOMILA

O Palmeiras achou que o Grêmio errou ao não o ter envolvido nos negócios. O Tricolor Gaúcho foi diretamente no estafe de Weverton.

A diretoria do Palmeiras alega que não foi consultada nem pelo clube de Porto Alegre, nem pelos representantes do goleiro. O Verdão, inicialmente, não tem intenção de liberar o jogador.

A surpresa foi ainda maior porque os dirigentes apresentavam boa relação. Tanto que, nesta janela de transferências, o Alviverde facilitou a negociação de Caio Paulista ao Grêmio.

O Tricolor, por sua vez, tenta contornar a primeira impressão ruim para avançar. O Grêmio conta com o desejo do jogador como trunfo na negociação.

Weverton está atrás de Carlos Miguel pela titularidade no gol do Palmeiras e quer jogar mais. Em Porto Alegre, ele teria essa chance, já que Tiago Volpi está na lista de transferências. Gabriel Grando renovou recentemente, mas não tem a mesma experiência.

Diante desse cenário, o estafe de Weverton procurou opções. Primeiro, o goleiro foi oferecido ao Bahia, que não avançou. O Grêmio já tinha o arqueiro do Palmeiras em sua lista e decidiu negociar.

A ideia é ter Weverton em definitivo. O UOL apurou que o Grêmio quer um contrato de uma temporada, com possibilidade de renovação automática por metas.

Com conversas em bom-tom com o estafe de Weverton, o Grêmio precisará apagar o fogo no Palmeiras para avançar. Nos bastidores, o clube gaúcho sabe da dificuldade da negociação, mas vai tentar mesmo assim.